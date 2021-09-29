Türkiye’de mobil abone sayısı 84,6 milyonu geçti

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, tüketicilerin geniş bant internet başta olmak üzere birçok hizmet türüne gösterdikleri talep artarken işletmeciler de yatırımlarına ara vermeden daha kaliteli hizmet sunmak için çaba gösteriyor.