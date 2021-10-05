Formula tipi aracın şovu görülmeye değerdi

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulus Çevik, Otomotiv Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Keskin ve bölüm akademisyenleri katıldı.

Prof. Dr. Tuncel ve beraberindekiler ilk olarak, Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından oluşan Çukurova Racing Takımı'nın tasarım ve üretimini üstlendiği formula tipi aracın şovunu izledi.

Şov sonrası kaptanı tebrik eden Prof. Dr. Tuncel, takımın Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Özcanlı'dan brifing aldı. Prof. Dr. Özcanlı Çukurova Racing ekibinin imkânları dâhilinde yarış arabaları tasarım ve üretim süreçlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade etti. Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Keskin ise, "Öğrencilerimizin mezun olduğunda, hemen sektörde çalışmaya başlayabilecek durumda olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Daha sonra Otomotiv Mühendisliği binası ve laboratuvarlarını inceleyen Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, fiziki şartlar hakkında bilgi aldı. Laboratuvarlarda öğrencilerle de sohbet eden Prof. Dr. Tuncel, Çukurova Üniversitesi adını ulusal ve uluslararası arenalarda temsil eden öğrenci ve akademisyenlere gereken tüm desteği vereceklerini ifade ederek, "Çukurova Üniversitesi olarak öğrenci ve akademisyenlerimizin bilim ve teknoloji çalışmalarının destekçisi olacağız" diye konuştu.