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Giriş Tarihi: 9.12.2021 11:39 Son Güncelleme: 9.12.2021 11:40

God of War PC sistem gereksinimleri belli oldu!

God of War PC sistem gereksinimleri belli oldu!

PlayStation'a özel olan God of War serisi, 2018'de çıkan son oyunuyla birlikte yeni bir başlangıç yapmıştı. Eleştirmenler ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen God of War'un PC'ye geleceği biliniyordu. Ancak sistem gereksinimleri hakkında bir bilgi yoktu. Sonunda God of War'un minimum ve tavsiye edilen PC sistem gereksinimleri açıklandı. İşte detaylar...

Sony son dönemlerde özel oyunlarını PC platformuna çıkarmaya başladı. Mesela Horizon Zero Dawn ve Days Gone bilgisayara geldi. Çıktığı günden beridir büyük beğeni toplayan God of War da PC'ye çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında gelen haberle birlikte oyunun fiyatı ve çıkış tarihi de belli olmuştu. 14 Ocak'ta PC oyuncuları ile Steam ve Epic Games üzerinden buluşacak olan oyunun Steam üzerinden ön sipariş fiyatı ise 329 TL idi.

Geniş grafk seçenekleri ,desteklenen cihazlarda 4K oyun kalitesi, fare ve klavye desteği ile birlikte kişiselleştirilmiş kontrol seçenekleri, 21:9 ultra geniş ekran desteği gibi pek çok özellikle gelecek olan oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.

GOD OF WAR İÇİN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)
İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 3 1200
RAM: 8 GB DDR
Ekran kartı: NVIDIA GTX 960 (4 GB) ya da AMD R9 290X (4 GB)
Depolama: 70 GB HDD

GOD OF WAR İÇİN ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)
İşlemci: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 2400 G
RAM: 8 GB DDR
Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) ya da AMD RX 570 (4 GB)
Depolama: 70 GB SSD

(Webtekno)

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God of War PC sistem gereksinimleri belli oldu!
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