Güneş Tutulması uzaydan böyle görüldü!

Güneş Tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulma geçtiğimiz hafta yaşandı.

Peki Güneş Tutulması'nın Uzay'dan nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin Triana (Derin Uzay İklim Gözlemevi) adındaki uydusunun çektiği görüntüler paylaşıldı. Güneş'i ve Dünya'yı izlemekle görevli olan bu uydu aynı zamanda Güneş Tutulması'nı da kaydetmiş oldu.

Paylaşılan görüntüde Güney Kutbu'nda siyah bir nokta görülüyor. Antarktika'nın üstündeki gölge, Güneş Tutulması'nın en fazla hissedildiği noktaları işaret ediyor. Bu görüntü Dünya'ya 1.5 milyon kilometre uzaklıkta kaydedildi.