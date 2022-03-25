Seoart’tan yetenek avı programı! Bootcamp nedir?

2016 yılından itibaren çok büyük ölçekli web siteleri ve yepyeni girişimler ile çalışan Seoart, SEO meraklılarına bootcamp düzenliyor. Bootcamp, 5 hafta boyunca sürecek olan ve uzman eğitmenler tarafından verilecek bir eğitim kampıdır. Ücretsiz ve canlı olarak gerçekleştirilecek bootcamp, katılımcıların SEO alanında kendilerini geliştirmelerini ve yeni bilgiler öğrenmelerini hedefliyor. Son başvuru tarihi 21 Nisan 2022 olan kampa katılım sağlayıp, başarı ile mezun olanlara sertifika verilecek.

Bootcamp'e katılımcı olarak seçilmek için belirlediğiniz kriterler var mı?

Tabii ki kampa katılacak olan adaylarımızı seçerken bazı kriterleri dikkate alıyoruz. Öncelikle adayımız yeni mezun ya da Haziran 2022'de mezun olmalı. Adayın 20 yaş üzerinde olması, maksimum 2 yıl deneyimli olması ve orta seviyede İngilizce bilmesi de bu noktada önemli. Bunun yanı sıra insani ilişkileri kuvvetli olan, ekip çalışmasına uyum sağlayan, disiplinli bir şekilde çalışmayı seven kişiler de eğitime katılabilir. Bu özellikleri taşıdığını düşünen kişiler, Bootcamp'e başvurabilir.

Peki, bu katılımcıların seçilme süreci nasıl ilerleyecek?

Bootcamp'e katılmak için öncelikle başvuru sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ardından başvuran tüm adayların CV'si ön değerlendirmeye alınacak. CV'si değerlendirilen ve bu aşamayı geçen adaylara Seviye Testi gönderilecek. Bu testi başarıyla tamamlayan kişiler ise ön mülakata alınacak. Bu adımda da başarılı olan ve eğitime katılmayı arzu eden herkes kampa katılabilecek.

Bootcamp'de etkinliğe katılacak olan kişileri neler bekliyor?

Bootcamp, 5 hafta sürecek olan ve katılımcıların SEO eğitimini almasını sağlayan bir kamp. Online olarak gerçekleştirilecek bu eğitim, alanında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından verilecek. Bu sayede katılımcılar, SEO ile ilgili tüm detaylara hakim olma şansı yakalayacaklar. Kampın sonunda eğitimden başarı ile mezun olanlara sertifika verilecek.

Bootcamp ne kadar sürecek?

Eğitim, 5 hafta olmak üzere toplamda 40 saat sürecek. Kampa katılan adaylar, haftada 10 saat boyunca SEO ile ilgili kapsamlı bir eğitim maratonundan geçecek.

Adaylar eğitimi tamamladığı zaman neler olacak?

Kampa katılan kişi, her şeyden önce SEO alanında çok kapsamlı bir eğitim almış olacak. Eğitim sonunda bir proje sunumu ile mezun olacağından dolayı bu alanda bir proje yaratma şansı elde edecek. Adaylar, hayalini kurdukları kariyerin ilk adımını atarken sektöre kendilerini geliştirmiş bir şekilde girecekler.

Bootcamp'e katılan adaylar, eğitim sonunda kariyerleri ile ilgili iş fırsatı elde edebilirler mi?

Eğitim sonunda belli bir başarıyı elde eden arkadaşlarımıza Seoart'ta çalışma imkanı sunabiliriz. Aday, SEO uzmanı pozisyonu için yapılan mülakatları başarıyla geçer ise iş fırsatı kazanabilir. Tabii ki bu imkanı elde etmek için katılımcının kampta istenen başarıyı elde etmesi gerekiyor.