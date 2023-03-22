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Giriş Tarihi: 22.3.2023 20:08

Seoart.com yeni yeteneklerini bulmak için kolları sıvadı! Bootcamp hazırlığı tam gaz devam ediyor

Yıllardır SEO alanında hizmet vererek birçok firmayı üst sıralara taşıyan Seoart.com, bu yıl da Bootcamp gerçekleştiriyor. Techcareer.net ile ortak bir şekilde gerçekleştirilecek olan bu bootcamp ile birçok kişiye SEO alanında kapsamlı bir eğitim verilmesi planlanıyor.

Seoart.com yeni yeteneklerini bulmak için kolları sıvadı! Bootcamp hazırlığı tam gaz devam ediyor

2016 yılından beri, aralarında adını sık sık duyduğumuz büyük ölçekli internet sitelerinin de bulunduğu birçok firmaya hizmet veren Seoart, bu yıl da Bootcamp düzenleyeceğini duyurarak SEO alanında uzmanlaşmak isteyenleri heyecanlandırdı.

Online olarak 3 hafta, haftada 3 gün ve toplamda 27 saat sürecek olan Bootcamp'te Seoart kurucusu Oktay Çomak eğitmen olarak yer alcak. Eğitimden başarılı bir şekilde mezun olan kişiler sertifika alırken, üstün başarı gösteren öğrencilerden bazıları da Seoart'ta SEO uzmanı pozisyonunda çalışma fırsatı yakalayabilecek.

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Seoart.com yeni yeteneklerini bulmak için kolları sıvadı! Bootcamp hazırlığı tam gaz devam ediyor
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