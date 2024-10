İŞKUR İŞ İLANI (29 EKİM 2024) KONTENJAN VE İŞ İLANI NO

Toplam alınacak kişi sayısı: 897

92 Kişi Isparta - İş İlanı No: 2253

15 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2324

11 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2318

20 Kişi Bursa - İş İlanı No: 2361

20 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2326

194 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2317

81 Kişi Amasya - İş İlanı No: 2319

5 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2329

25 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2320

33 Kişi Şırnak - İş İlanı No: 2252

30 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2328

5 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2322

310 Kişi Rize - İş İlanı No: 2333

36 Kişi Şırnak - İş İlanı No: 2332

20 Kişi Muğla - İş İlanı No: 2330