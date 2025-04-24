Trend Galeri Trend Yaşam BÜYÜK FIRSATLAR BAŞLADI! ŞOK aktüel 24-30 Nisan kataloğu: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

BÜYÜK FIRSATLAR BAŞLADI! ŞOK aktüel 24-30 Nisan kataloğu: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri satışa çıktı. 30 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri kapsamında şampuan, deodorant, kireç önleyici, yumuşatıcı çeşitleri, bulaşık deterjanı, peynir, süt, gevrek, şinitsel, maden suyu gibi onlarca ürün raflarda yerini aldı. Bu ürünlere ek oyuncaklar, teknolojik ürünler, terlikler, gece lambası gibi haftanın indirimleri ile de alışveriş sepetleri dolup taşıyor. Alışverişseverler listelerini hazırladı. İşte, 30 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi