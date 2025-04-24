Trend Galeri Trend Yaşam BÜYÜK FIRSATLAR BAŞLADI! ŞOK aktüel 24-30 Nisan kataloğu: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

BÜYÜK FIRSATLAR BAŞLADI! ŞOK aktüel 24-30 Nisan kataloğu: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri satışa çıktı. 30 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri kapsamında şampuan, deodorant, kireç önleyici, yumuşatıcı çeşitleri, bulaşık deterjanı, peynir, süt, gevrek, şinitsel, maden suyu gibi onlarca ürün raflarda yerini aldı. Bu ürünlere ek oyuncaklar, teknolojik ürünler, terlikler, gece lambası gibi haftanın indirimleri ile de alışveriş sepetleri dolup taşıyor. Alışverişseverler listelerini hazırladı. İşte, 30 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi

Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 08:05
BÜYÜK FIRSATLAR BAŞLADI! ŞOK aktüel 24-30 Nisan kataloğu: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

ŞOK marketin 23 Nisan Çarşamba günü başlayan indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşıyor.Temizlik ürünlerinden teknoloji ürünlerine, oyuncaklardan ev gereçlerine kadar birçok kategoride cazip fiyatlarla satışa sunulan ürünler, vatandaşların ilgisini çekiyor. Haftanın yıldızı olarak öne çıkan kampanyalar, 29 Nisan'a kadar devam edecek. İşte, Şok 23-29 Nisan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

BÜYÜK FIRSATLAR BAŞLADI! ŞOK aktüel 24-30 Nisan kataloğu: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!

  • C Vitaminli Aydınlatıcı Serum - 199 TL
  • Bebe Yağı - 99 TL
  • Deodorant Çeşitleri - 96,90 TL
  • Kireç Önleyici - 109 TL
  • Bambu Tuvalet Kağıdı - 169 TL
  • Gider Açıcı Çamaşır Suyu - 29,90 TL
  • Bulaşık Sıvısı - 57,50 TL
  • Bulaşık Sıvısı Limon - 139 TL
BÜYÜK FIRSATLAR BAŞLADI! ŞOK aktüel 24-30 Nisan kataloğu: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

ŞOK AKTÜEL 23 - 29 NİSAN FIRSATLARI

  • Nar Ekşisi - 69,90 TL
  • Anadolu Tandır Lavaş 6'lı - 41,25 TL
  • Gevrek - 59,90 TL
  • Leblebili Kurabiye - 54,90 TL
  • Dondurma Çeşitleri - 179 TL
  • Sade Yeşil Çay - 39,90 TL
BÜYÜK FIRSATLAR BAŞLADI! ŞOK aktüel 24-30 Nisan kataloğu: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...
  • Sütlü/Bitter Kare Çikolata - 29,90 TL
  • Sade Çubuk Kraker - 17,50 TL
  • Susamlı Çubuk Kraker 22,90 TL
BÜYÜK FIRSATLAR BAŞLADI! ŞOK aktüel 24-30 Nisan kataloğu: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

Mini Print Kamera - 1.199 TL
Dokunmatik Armut / Ördek Gece Lambası - 349 TL
Projeksiyon Gece Lambası - 649 TL
Oyuncu Mouse Pad - 159 TL
Aile Katılımlı Etkinlik Kitap Çeşitleri - 39,95 TL
Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri - 699 TL
Çocuk Terlik Aksesuarlı - 139 TL