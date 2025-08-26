Trend Galeri Trend Yaşam FİLENİN SULTANLARI SAHAYA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada 3. grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son sınavına Kanada karşısında çıkacak. Turnuvadaki ilk iki karşılaşmasında oldukça etkili bir performans sergileyen Filenin Sultanları, İspanya'yı 3-0, Bulgaristan'ı ise set vermeden mağlup etti. Bu sonuçlarla son 16 turunu garantileyen Milliler, gruptaki son maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Büyük heyecana sahne olacak final etabı ise Bangkok'ta gerçekleştirilecek. Peki, Türkiye - Kanada 3. grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?