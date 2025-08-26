Trend Galeri Trend Yaşam FİLENİN SULTANLARI SAHAYA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada 3. grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son sınavına Kanada karşısında çıkacak. Turnuvadaki ilk iki karşılaşmasında oldukça etkili bir performans sergileyen Filenin Sultanları, İspanya'yı 3-0, Bulgaristan'ı ise set vermeden mağlup etti. Bu sonuçlarla son 16 turunu garantileyen Milliler, gruptaki son maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Büyük heyecana sahne olacak final etabı ise Bangkok'ta gerçekleştirilecek. Peki, Türkiye - Kanada 3. grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 26.08.2025 10:55
2025 Dünya Şampiyonası E Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşılaşacak. Grupta ikinci sırada yer alan Kanada karşısında kazanmak isteyen Filenin Sultanları, son 16 turuna lider olarak yükselmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye-Kanada mücadelesi hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE-KANADA MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada karşısında galibiyet için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Nakhon Ratchasima'daki Korat Chatchai Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 12.00'de start alacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

FİLENİN SULTANLARI, SON 16 TURU BİLETİNİ ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya ve Bulgaristan karşılaşmalarını set kaybı yaşamadan kazanarak gruptaki müthiş performansını sürdürdü ve Kanada maçı öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Grupta iki galibiyet elde eden Kanada ise set averajıyla ikinci sırada bulunuyor.

GRUP MAÇLARININ ARDINDAN SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLACAK

Grup mücadelelerinin tamamlanmasının ardından, gruplarında ilk iki sırayı alan 16 takım bir üst tura yükselmeye hak kazanacak. Son 16 turunda, grup liderleri ve ikinci sıradaki takımlar şu şekilde karşılaşacak: A-H, D-E, B-G ve C-F. Kazanan takımlar ise çeyrek finale yükselerek turnuvadaki yolculuklarını sürdürecek.

