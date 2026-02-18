Trend Galeri Trend Yaşam İLK İMSAK VAKTİ VE İFTAR SAATİ 2026 BELLİ OLDU! İmsakiye ile ilk sahur ne zaman, bu gece mi kalkılacak?

2026 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk sahur ve ilk iftar vakitleri vatandaşların gündemine girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan imsakiyesi doğrultusunda sahura kalkılacak gece ve orucun başlayacağı vakitler netlik kazanıyor. Ramazan ayına hazırlık yapanlar, imsak ve iftar saatlerini il il inceleyerek planlarını oluşturmaya başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan öncesinde ilk sahur ve iftar vakitlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte orucun başlayacağı gece, sahur saatleri ve iftar vakitleri belli olurken, vatandaşlar bulundukları ile göre güncel vakit bilgilerine odaklanıyor. Sahurdan iftara kadar ibadet düzenini planlamak isteyenler için imsakiye detayları büyük önem taşıyor.

İLK SAHUR VE İLK İFTAR TARİHİ 2026

İlk Sahur: 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece

İlk İftar: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İMSAKİYE (İLK GÜN)

2026 Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:

Şehir

İmsak (Sahur)

İftar (Akşam)

İstanbul

06:22

18:49

Ankara

06:06

18:35

İzmir

06:28

18:57

Not: Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verileri baz alınarak hazırlanmıştır. İlçe bazlı değişimler gösterebilir.

2026 RAMAZAN'IN İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

2026 Ramazan İmsakiye'sine göre ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazının ardından kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2026 TARİHLERİ

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar