Trend
Galeri
Trend Yaşam
Şans Topu sonuçları 17 Ağustos 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları 17 Ağustos 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları 17 Ağustos 2025 Milli Piyango Online üzerinden sorgulanıyor. Haftanın 2 günü çekilen çekilişte 5+1 sistemiyle kazandıran numaralar sorgulanıyor. Tek tek ekrana yansıyan numaralara göre kazanılan ikramiye sayısı belli oluyor. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama ekranı:
Giriş Tarihi: 17.08.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:28