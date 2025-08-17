Trend Galeri Trend Yaşam Şans Topu sonuçları 17 Ağustos 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları 17 Ağustos 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları 17 Ağustos 2025 Milli Piyango Online üzerinden sorgulanıyor. Haftanın 2 günü çekilen çekilişte 5+1 sistemiyle kazandıran numaralar sorgulanıyor. Tek tek ekrana yansıyan numaralara göre kazanılan ikramiye sayısı belli oluyor. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama ekranı:

Giriş Tarihi: 17.08.2025 18:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:28
Şans Topu sonuçları sorgulama işlemleri haftanın 2. çekilişinde takip ediliyor. Bilet sahipleri ekran başında yerlerini alırken çekilişlerde büyük ikramiyeler devretmeye devam ediyor. İşte, 17 Ağustos 2025 Şans Topu çekiliş sonuçlarına dair merak edilenler:

ŞANS TOPU SONUÇLARI 17 AĞUSTOS 2025

Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları 17 Ağustos 2025 tarihli pazar günü çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte oyunun kuralları:

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli.

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

