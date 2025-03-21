Trend Galeri Trend Yaşam SEPETTE FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 21-23 Mart: Kıyma, ayçiçek yağı, deterjanlar, kağıt havlu, tavuk, peynir, yoğurt...

SEPETTE FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 21-23 Mart: Kıyma, ayçiçek yağı, deterjanlar, kağıt havlu, tavuk, peynir, yoğurt...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde fırsat dolu hafta sonu indirimleri başladı. 21-23 Mart tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri hem bütçe dostu hem de temel ihtiyaçlara yönelik. Temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok ürün cazip fiyatlarla satışa çıktı. Ayçiçek yağı, peynir, kıyma, tavuk, siyah zeytin, yoğurt, milföy hamuru, dilim patates, peynir, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı sabun çeşitlerindeki fırsatlar alışveriş severleri bekliyor. İşte; 21-23 Mart Tarım Kredi katalog aktüel kataloğu ve fiyat listesi...