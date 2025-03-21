Trend Galeri Trend Yaşam SEPETTE FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 21-23 Mart: Kıyma, ayçiçek yağı, deterjanlar, kağıt havlu, tavuk, peynir, yoğurt...

SEPETTE FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 21-23 Mart: Kıyma, ayçiçek yağı, deterjanlar, kağıt havlu, tavuk, peynir, yoğurt...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde fırsat dolu hafta sonu indirimleri başladı. 21-23 Mart tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri hem bütçe dostu hem de temel ihtiyaçlara yönelik. Temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok ürün cazip fiyatlarla satışa çıktı. Ayçiçek yağı, peynir, kıyma, tavuk, siyah zeytin, yoğurt, milföy hamuru, dilim patates, peynir, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı sabun çeşitlerindeki fırsatlar alışveriş severleri bekliyor. İşte; 21-23 Mart Tarım Kredi katalog aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 21.03.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:59
SEPETTE FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 21-23 Mart: Kıyma, ayçiçek yağı, deterjanlar, kağıt havlu, tavuk, peynir, yoğurt...

Tarım Kredi Kooperatifi Markette hafta sonuna özel aktüel ürünler kataloğu çıktı. 21-23 Mart tarihleri arasında geçerli hafta sonu kataloğu fırsat dolu. Meşrubat çeşitleri, deterjanlar, ayçiçek yağı, kağıt havlu öne çıkan ürünler arasında yerini aldı. İşte, 21-23 Mart Tarım Kredi aktüel kataloğu.

SEPETTE FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 21-23 Mart: Kıyma, ayçiçek yağı, deterjanlar, kağıt havlu, tavuk, peynir, yoğurt...

TARIM KREDİ AKTÜEL 21-23 MART

Kağıt havlu 149,90 TL

Sıvı deterjan çeşitleri 174,90 TL

Beyaz peynir 169,90 TL

Yoğurt 59,90 TL

Siyah zeytin 229,90 TL

Donuk dana kıyma 150 TL

SEPETTE FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 21-23 Mart: Kıyma, ayçiçek yağı, deterjanlar, kağıt havlu, tavuk, peynir, yoğurt...

Tavuk bonfile çeşitleri 199,00 TL

Donuk dana kıyma 150,00 TL

SEPETTE FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 21-23 Mart: Kıyma, ayçiçek yağı, deterjanlar, kağıt havlu, tavuk, peynir, yoğurt...

6'lı margarin 129,90 TL

Ayçiçek yağı 304,00 TL

SEPETTE FIRSATLAR! Tarım Kredi aktüel 21-23 Mart: Kıyma, ayçiçek yağı, deterjanlar, kağıt havlu, tavuk, peynir, yoğurt...

MEŞRUBAT ÇEŞİTLERİ

Limonata karadut aromalı 24,50 TL

Limonata 22,50 TL

Şerbet 21,50 TL