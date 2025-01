Trend Galeri Trend Yaşam Wednesday dizisi için Spin Off iddiası! Wednesday'in Fester Amcası başka bir evrende karşımıza çıkıyor!

Wednesday dizisi için Spin Off iddiası gündemde! Spin off dizilerde sevilen bir karakterin aynı evrendeki başka bir yapımına söyleniyor. Aktör ve komedyen Fred Armisen'ın canlandırdığı Fester Amca için spinn off, yani başka bir evrende karşımıza çıkma ihtimali konuşuluyor. Peki, Fester amca karşımıza nasıl çıkacak? İşte, detaylar...