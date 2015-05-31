Tatil için yeni seçenek villa kiralama

Ailenizle ve ya sevdiklerinizle şöyle güzel bir tatil için hangi tatil köyünü seçsem diye düşündüğünüz oluyor mu? Tatil sizin için bir odanın içerisine tıkalı kalıp arada kalabalıklarla dolu bir havuza girmek mi? Ailenizi sürekli dağılmadan tutmak için ve çevreden gelecek olan her türlü duruma karşı korumak için çok büyük yerlere gitmeye gerek yok. Tatilde geniş, ferah ve sadece sizin için ayrılmış kocaman bir villada istediğiniz gibi havuza girme ve dinlenme keyfini çıkarabilirsiniz. Tatil için yer bulamama derdi olmadan çok geniş ailelerden balayına çıkacak çiftlere kadar oldukça güzel seçenekler sunan kiralık villalar isteklere cevap verecek nitelikte imkânlara sahip.

2009'dan bu yana yazlık villa kiralama hizmeti sunan Tesadüf Atlantik Turizm Şirketi (hepsivilla.com) yetkilisi Cihan Çakmak ile kiralık villaların tercih sebeplerini değerlendirdik:

Neden Kiralık Villalarda Tatil?

Tatil köyleri, oteller ve ya tatil için seçeceğiniz diğer alanlar sizlere kalabalık ve bir o kadarda sınırlı bir alan sunacaktır. Havuza girme saatlerinden yemek yeme saatlerine kadar neredeyse her hareketiniz için belirlenen vakitler dışında istediğinizi yapmak sanıldığı gibi kolay olmayabilmektedir. Bunun yanı sıra ailenizin ve sevdiklerinizin daha rahat edeceği ortamlar olması ve sizin dinlenmek için sakin ortamlar arayışınız kalabalık yerlerde mümkün olmayabilir. Kişiye özel değil de kalabalıkları yönlendiren bu tip tatil merkezleri yerine sadece size özel imkânlar sağlayan muhafazakar villa istediğiniz zaman istediğinizi yapabileceğiniz bir ortam sunmaktadır.

Kiralık Villalarda Ne Gibi Hizmetler Var?

Kiralık yazlık evler sizin istediğiniz yerde konuma sahip olabiliyor. İsterseniz deniz kenarı isterseniz şehre yakın ya da doğa ile iç içe bir alan seçebiliyorsunuz. Kişi sayısına göre kiralık villa seçenekleri bulunuyor ve aileniz isterseniz çok kalabalık olsun isterseniz yeni evli bir çift olun sizler için uygun villalar bulunabiliyor. Müstakil olan villalarda ev konforu bulunuyor ve evlerde olan bütün araç gereçler burada bulunabiliyor. Ailelere nezih ve elit bir tatil imkânı sunan kiralık villalarda korunaklı havuzlar ve çocukların oynaması için hazırlanmış olan alanlar bulunmaktadır. Yabancılardan uzak ve sadece sizin istediğiniz gibi bir tatil istiyorsanız kiralık villalar ideal olacaktır.

Kiralık Villanıza Nasıl Ulaşacaksınız?

Kiralık bir villaya ulaşım için çok uzun düşünmeye gerek yok. Villanız neredeyse orada bulunan bir şirketten araç kiralama hizmeti alarak hem şehri gezebilir hem de ulaşacağınız villaya kadar kendi istediğiniz yoldan ulaşabilirsiniz. Araç kiralama imkanı ile şehirde özgürce dolaşabileceğiniz gibi güzel bir tatilde geçirebilirsiniz. İstediğiniz anda istediğiniz yerde olabilirsiniz. Havaalanı ulaşım hizmetlerinden yararlanarak istediğiniz yere havaalanından alınarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca kiralık villalara ulaşımda taksilerden de yararlanabilirsiniz. Elinizde eşyalarınız çoksa ve kalabalık bir aileyseniz havaalanı hizmetleri ve ya araç kiralama hizmetleri sizler için daha uygun olacaktır. 7/24 hizmet veren adreslerden mağdur olmadan gece gündüz istediğiniz vakitte arayabilirsiniz.

Kiralık Villalarda Ek Hizmetler

Kiralık bir villada tatil temizliğin yemeğin ve bakım işlemlerinin sunulduğu hizmetlere ek hizmetler denilmektedir. Müşteri memnuniyetini düşünen kiralık villa ve kiralık apartlarda eğer yemeğinizi kendiniz yapmak istemiyor ve daha çok doğa ile iç içe bir tatil düşlüyorsanız özel aşçı temini hizmetinden yararlanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kahvaltınız ve ya öğün yemekleriniz bu aşçı tarafından hazırlanabilmektedir. Eğer çocuklu bir aileyseniz ve temizliğe çok önem veriyorsanız bildirmeniz halinde çocuklarınız için günlük bakıcılar bulabilir ve ya temizliğinizi günlük olarak yapacak temizlik personelleri ayarlayabilirsiniz. Gideceğiniz yerler hakkında bilgi sahibi olmak ve çevreyi tanımak için özel rehber hizmeti de alabilirsiniz. Bebeğiniz varsa kiralık villanıza özel olarak bebek yatağı ve mama masası hizmeti de alabilirsiniz. Ayrıca balayı çiftiyseniz sizler için özel olarak hazırlanan seçeneklerden de faydalanabilirsiniz.

Hepsivilla.com ve Tesadüf Atlantik Emlak ve Turizm Şirket yetkilisi Cihan Çakmak önemli bir konuda da uyarıda bulundu. İnternet üzerinde sahte web siteleri olabileceğini, özellikle ücretsiz ilan sitelerinde çok fazla dolandırıcının olduğunu, araştırmadan rezervasyon işlemi yapılmaması ve ücret ödenmemesi konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirtti. Dolandırıcıların kendilerini resmi bir firma gibi göstererek müşteriye sözleşme bile yolladıkları, tatil planlarının zehir olmaması için güvenilir firmaların tercih edilmesi gerektiğini de önemle vurguladı.