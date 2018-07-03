Hollanda vizesi nasıl alınır?

HOLLANDA VİZESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
Hollanda Krallığı'na seyahatte bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Hollanda Vizesi başvurularını Hollanda Konsolosluğu, Hollanda Büyükelçiliği ve Vize Danışma Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerine yapabilirler.
Hollanda Konsolosluğu, kısa süreli (90 günden az) seyahatlere ilişkin vize başvurularını (istisnai durumlar hariç) birebir kabul etmemektedir. Bu nedenle Hollanda'ya kısa süreli (90 gün süreli) seyahat etmek isteyen kişiler vize işlemlerini Hollanda Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen Vize Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilirler
Hollanda'ya uzun süreli (aile birleşimi, çalışma, eğitim, vb.) sebeplerle seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ülkede 90 günden fazla konaklama gerektiren vize çeşitleri için müracaat etmelidir. Bu kişiler başvurularını doğrudan Hollanda Konsolosluğu'na ve Hollanda Büyükelçiliği'ne yapmalıdır.(Bu bilgi vize başvurusu öncesinde Hollanda Konsolosluğu aranarak teyit edilmelidir.)
HOLLANDA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR