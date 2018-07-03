Hollanda vizesi nasıl alınır?

HOLLANDA VİZESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Hollanda Krallığı'na seyahatte bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Hollanda Vizesi başvurularını Hollanda Konsolosluğu, Hollanda Büyükelçiliği ve Vize Danışma Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerine yapabilirler.

Hollanda Konsolosluğu, kısa süreli (90 günden az) seyahatlere ilişkin vize başvurularını (istisnai durumlar hariç) birebir kabul etmemektedir. Bu nedenle Hollanda'ya kısa süreli (90 gün süreli) seyahat etmek isteyen kişiler vize işlemlerini Hollanda Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen Vize Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilirler

Hollanda'ya uzun süreli (aile birleşimi, çalışma, eğitim, vb.) sebeplerle seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ülkede 90 günden fazla konaklama gerektiren vize çeşitleri için müracaat etmelidir. Bu kişiler başvurularını doğrudan Hollanda Konsolosluğu'na ve Hollanda Büyükelçiliği'ne yapmalıdır.(Bu bilgi vize başvurusu öncesinde Hollanda Konsolosluğu aranarak teyit edilmelidir.)

HOLLANDA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Seyahatinizden sonra en az 90 gün geçerli pasaportunuzun aslı

Pasaportun işlem görmüş her sayfasının fotokopisi

Kesinlikle doğru bilgilerden oluşan ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu

İki adet biyometrik özelliğini taşıyan fotoğraf

En az 30.000€ tutarında teminatı olan seyahat sürenizi kapsayacak kaza ve sağlık sigortası poliçesi

Vize ücreti

Uçak bileti rezervasyon çıktıları

Otel rezervasyon çıktıları

Eğer başka schengen ülkelerine de geçiş yapılacaksa seyahat planınızı aktaran bir belge

Çalışanlar için şirket belgeleri (SGK işe giriş bildirgesi, izin belgesi, 4A hizmet dökümü, maaş bordroları)