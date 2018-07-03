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si nasıl alınır?

Laleleri, yel değirmenleri ve bisikletleriyle ünlü olan , Avupa'nın en büyük limanlarından birine sahip. Hollanda'ya gitmeyi düşünüyorsanız engelliyle karşılacaksınız. Peki nasıl alınır? Hollanda vizesi için gerekli belgeler nelerdir? 'nın en küçük yüzölçümüne sahip ülkesi Hollanda'ya gitmek için yapmanız gerekenler...

Giriş Tarihi: 3.7.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 17:51
Hollanda vizesi nasıl alınır?

HOLLANDA VİZESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Krallığı'na seyahatte bulunacak Cumhuriyeti vatandaşları Hollanda si başvurularını Hollanda Konsolosluğu, Hollanda Büyükelçiliği ve Vize Danışma Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerine yapabilirler.

Hollanda Konsolosluğu, kısa süreli (90 günden az) seyahatlere ilişkin vize başvurularını (istisnai durumlar hariç) birebir kabul etmemektedir. Bu nedenle Hollanda'ya kısa süreli (90 gün süreli) seyahat etmek isteyen kişiler vize işlemlerini Hollanda Konsolosluğu tarafından yetkilendirilen Vize Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilirler

Hollanda'ya uzun süreli (aile birleşimi, çalışma, eğitim, vb.) sebeplerle seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu ülkede 90 günden fazla konaklama gerektiren vize çeşitleri için müracaat etmelidir. Bu kişiler başvurularını doğrudan Hollanda Konsolosluğu'na ve Hollanda Büyükelçiliği'ne yapmalıdır.(Bu bilgi vize başvurusu öncesinde Hollanda Konsolosluğu aranarak teyit edilmelidir.)

HOLLANDA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Seyahatinizden sonra en az 90 gün geçerli pasaportunuzun aslı
  • Pasaportun işlem görmüş her sayfasının fotokopisi
  • Kesinlikle doğru bilgilerden oluşan ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
  • İki adet biyometrik özelliğini taşıyan fotoğraf
  • En az 30.000€ tutarında teminatı olan seyahat sürenizi kapsayacak kaza ve sağlık sigortası poliçesi
  • Vize ücreti
  • Uçak bileti rezervasyon çıktıları
  • Otel rezervasyon çıktıları
  • Eğer başka schengen ülkelerine de geçiş yapılacaksa seyahat planınızı aktaran bir belge
  • Çalışanlar için şirket belgeleri (SGK işe giriş bildirgesi, izin belgesi, 4A hizmet dökümü, maaş bordroları)
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Hollanda vizesi nasıl alınır?
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