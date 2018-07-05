Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen Vizesi hangi ülkelerde geçerlidir?

İsviçre'nin alp dağlarında kaya yapmak, Norveç Fyordlarını görmek ve fotoğraflamak, Roma'nın antik mimarisini gözlemek istiyorsanız bir an önce Schengen Vize'nizi alın.

SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Sınırlı bir süre için aile ziyareti, toplantı veya turistik gezi gibi amaçlarla yurtdışına çıkmak için kullanılan vizelerdir ve en fazla 90 gün süre ile alınabilir. Vize başvurusu Konsolosluklara veya Büyükelçiliklere yapılabildiği gibi bunun için görevlendirilmiş acenta veya Vize Merkezlerine de yapılabilir. Bunun için de önceden randevu almak işlemleri hızlandırır.

Schengen Vizesi sonucu 10 günle 30 gün arasında değişebilir. Adaylar seyahatlerine 15 günden fazla süre varken başvuru yapmalıdır; ancak henüz 3 ay varsa başvuru yapamaz.

Schengen adı nereden gelmektedir?

Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilen vizeler üye ülkelerin tümünde geçerlidir.Schengen Lüksemburg'un küçük bir kasabasıdır ve seyahat sınırlamasını kaldıran serbest dolaşım hakkı getiren bu sözleşme orada imzalandığı için bu isim verilmiştir.

Schengen vizesi evrakları nelerdir?

Gidiş amacınıza göre sizden istenilen evraklar farklı olmakla birlikte herkesten talep edilen sabit evraklar vardır. Sizden istenen evrakların birer fotokopisini de mutlaka yanınızda bulundurun.

1- Pasaport, seyahat dönüşünden sonra en az 3 ay geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

2- Vize talep formu; bu formu vize başvuru yapacağınız yerden veya İnternet sitesinden ücretsiz temin edebilirsiniz. Yalnızca gideceğiniz ülkenin dilinde ve kendi dilinizde olmak üzere iki nüsha olmalıdır. Özellikle eksiksiz ve hatasız doldurulması gereken bir evraktır.

3- 2 adet biometrik fotoğraf; arka fonu beyaz ve son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır.

4- Seyahat Sağlık Sigortası

5- Konaklanacak yere ait bilgiler

6- Uçak biletlerinin gidiş dönüş tarihleri

7- Turla gidilecekse tur evrakları

8- Gelir belgeleri; banka hesap özetleri, maaş bordroları

9- Varsa davetiyeler

10- Vize başvuru sebebinizi belirten, yine kendi diliniz ve gideceğiniz ülkenin dilinde hazırlanmış dilekçe.

Schengen vizesi başvuru süreci

Vize başvurusu seyahat başlangıcından 90 gün öncesine kadar yapılabilir. Başvurudan önce Schengen vizesi için gerekli belgelerle alakalı bilgi alabilir, belgelerinizi tamamladıktan sonra başvurunuz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Schengen vize başvurunuzun sonucu ortalama 15 gün olmakla birlikte 30 güne kadar sürebilir. Ancak evraklarınız tamsa ve ek evrak istenmezse ya da mülakat gereği duyulmazsa bu süre 7 güne kadar düşebilir. Başvuru yaptığınız birimin yoğunluğu bu sürede etkili olmaktadır. Bu yüzden vizenizin başvurusunu son güne bırakmamakta fayda var.

Evraklarınızı teslim ettiğiniz gün süreniz başlayacaktır. Bu süre zarfında gerekli tüm işlemler için görevlilerimiz hassasiyetle yanınızda olacak ve tüm konularda yardımınıza koşacaklardır.

Schengen vizesi geçerlilik süresi

Schengen vizesi üzerinde geçerli olduğu tarihler yazılıdır. Kaç gün giriş izniniz var, kaç giriş-çıkış yapabilirsiniz bunlar vizede yazar. Bu vizenizin süresi bitmeden tekrar Schengen vizesine başvurabilirsiniz. Kabul edilen ikinci başvurunuz ilk vizenin bitiş süresinden sonra başlar. Ancak vize süreniz dolduğu halde ülkeden çıkmazsanız ve bu durum fark edilirse ceza alabilirsiniz.

Schengen vizesi almış olmanız o ülkeye kayıtsız şartsız girebileceğiniz anlamına gelmez. Pasaport ve vize kontrolü sırasında evraklarınızla ilgili sorularla karşılaşabilir, bir nevi mülakata tabi olabilirsiniz.

SCHENGEN VİZESİ HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ

Almanya

Avusturya

Belçika

Bulgaristan*

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Hollanda

Hırvatistan*

Güney Kıbrıs*

İzlanda

İtalya

İspanya

İsveç

İsviçre

Litvanya

Lihtenştayn

Letonya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Monako*

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya*

Slovakya

Slovenya

San Marino*

Yunanistan

Vatikan*



* Schengen Vizesi vermeyen, ancak Schengen Vizesi olanın girebileceği ülkeleri ifade eder.