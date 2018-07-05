Yurt dışına sorunsuz bir şekilde gidebilmeniz için vize işlemlerinizi eksiksiz yapmanızda fayda var. Tabi ki gideceğiniz ülkenin istediği koşulları da göz önüne almanız lazım.

VİZE NEDİR?

Vize, bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini girebileceğini gösteren bir kayıt. Vize pasaportunuzun sayfasına yapıştırılıyor.

Vize randevusu nasıl alınır?

Birçok ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istiyor. Vizeler, seyahat edilecek ülkenin;

Büyükelçiliğinin Konsolosluk Bölümünden;

Başkonsolosluğundan veya Konsolosluğundan alınabiliyor.

Bazı ülkeler Fahri Başkonsoloslukları veya Fahri Konsoloslukları aracılığıyla da vize verebiliyor.

Uluslararası kurallara göre vize başvurunuzu, daimî ikametinizin olduğu yerden yapmanız en doğru yol. Gideceğiniz ülkenin Türkiye'de birden çok Başkonsolosluk ve Konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili bilgileri ilgili konsolosluğun web sitesinden öğrenin veya kendilerine telefon açıp en yakın konsolosluğun nerede olduğunu öğrenin.

Yurt dışı turları satan turizm şirketleri vize alınması için gereken işleri yapabiliyor. Bunun dışında sırf vize almak üzerine uzmanlaşmış şirketler de var.

Vize için gerekli evraklar?

Vize başvuru formu

En az 3 ay daha geçerli (1 yıl tavsiye edilir) ve en az 2 boş sayfası bulunan pasaport

Son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf (Ülkeye göre değişir)

Ekonomik olanaklara sahip olduğunu gösteren belgeler (banka cüzdanları, varsa gayrimenkul tapu fotokopileri)

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu

Varsa/zorunluysa ziyaret edilecek ülkeden alınmış davet yazısı

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Uçak ve otel rezervasyonları

Dilekçe

Vize almak ne kadar sürer?

Konsolosluklar randevu usulü ile çalıştığı için, önceden arayıp randevu almanız gerekiyor. Aracı firmalar ile vize veren ülkelere başvuruyorsanız öncelikle randevu almanız gerekiyor. Bazen sadece randevu verilmesi bile 1-2 hafta sürebilir. Bayram ve tatillerde bu süreler çok daha uzayabilir. Erken başvurmakta fayda var. Vizenin alınma süresi, vize alış amacınıza ve aciliyetine göre değişir. Konsolosluğun yoğunluk durumu da vize alma süresini etkiler. Turist vizesinin alınması yaklaşık 2 ile 15 gün arası sürebiliyor. Yurtdışına birini ziyaret için gidiyorsanız ve onda kalmayı düşünüyorsanız başvuracağınız Ziyaretçi Vizesi alma süreci 14 güne kadar uzayabiliyor.

Vize ücretleri ne kadar?

Vize ücreti miktarı, başvuru yapan kişinin vatandaşlığına ve başvuru sahibinin yaşına ve gideceğiniz ülkeye göre değişebilir. Schengen vize ücreti 60€ ve ek olarak Schengen vizesi aracı kurumlardan iDATA ve VFS hizmet ücreti olarak 29€ vize ücretinden ayrı başvuru sırasında alıyor.