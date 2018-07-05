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nasıl alınır?

Yurt dışına çıkarken almak herkes için sorun olmuştur. Eğer hiç vize almadıysanız ve almak istiyorsanız öncelikle pasopart sahibi olmanız gerekiyor. Vize için gerekli işlemleri yapmadan önce konsoloslukları arayıp randevu almalısınız. Peki nasıl alınır? Hangi evraklar gereklidir? İşte için gerekenler...

Giriş Tarihi: 5.7.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 12:24
Vize randevusu nasıl alınır?
Yurt dışına sorunsuz bir şekilde gidebilmeniz için işlemlerinizi eksiksiz yapmanızda fayda var. Tabi ki gideceğiniz ülkenin istediği koşulları da göz önüne almanız lazım.

VİZE NEDİR?

Vize, bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini girebileceğini gösteren bir kayıt. Vize pasaportunuzun sayfasına yapıştırılıyor.

Vize randevusu nasıl alınır?

Birçok ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istiyor. Vizeler, seyahat edilecek ülkenin;

Büyükelçiliğinin Konsolosluk Bölümünden;

Başkonsolosluğundan veya Konsolosluğundan alınabiliyor.

Bazı ülkeler Fahri Başkonsoloslukları veya Fahri Konsoloslukları aracılığıyla da vize verebiliyor.

Uluslararası kurallara göre vize başvurunuzu, daimî ikametinizin olduğu yerden yapmanız en doğru yol. Gideceğiniz ülkenin Türkiye'de birden çok Başkonsolosluk ve Konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili bilgileri ilgili konsolosluğun web sitesinden öğrenin veya kendilerine telefon açıp en yakın konsolosluğun nerede olduğunu öğrenin.

Yurt dışı turları satan turizm şirketleri vize alınması için gereken işleri yapabiliyor. Bunun dışında sırf üzerine uzmanlaşmış şirketler de var.

Vize için gerekli evraklar?

  • Vize başvuru formu
  • En az 3 ay daha geçerli (1 yıl tavsiye edilir) ve en az 2 boş sayfası bulunan pasaport
  • Son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf (Ülkeye göre değişir)
  • Ekonomik olanaklara sahip olduğunu gösteren belgeler (banka cüzdanları, varsa gayrimenkul tapu fotokopileri)
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu
  • Varsa/zorunluysa ziyaret edilecek ülkeden alınmış davet yazısı
  • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Uçak ve otel rezervasyonları
  • Dilekçe

Vize almak ne kadar sürer?

Konsolosluklar randevu usulü ile çalıştığı için, önceden arayıp randevu almanız gerekiyor. Aracı firmalar ile vize veren ülkelere başvuruyorsanız öncelikle randevu almanız gerekiyor. Bazen sadece randevu verilmesi bile 1-2 hafta sürebilir. Bayram ve tatillerde bu süreler çok daha uzayabilir. Erken başvurmakta fayda var. Vizenin alınma süresi, vize alış amacınıza ve aciliyetine göre değişir. Konsolosluğun yoğunluk durumu da vize alma süresini etkiler. Turist vizesinin alınması yaklaşık 2 ile 15 gün arası sürebiliyor. Yurtdışına birini ziyaret için gidiyorsanız ve onda kalmayı düşünüyorsanız başvuracağınız Ziyaretçi Vizesi alma süreci 14 güne kadar uzayabiliyor.

Vize ücretleri ne kadar?

Vize ücreti miktarı, başvuru yapan kişinin vatandaşlığına ve başvuru sahibinin yaşına ve gideceğiniz ülkeye göre değişebilir. Schengen vize ücreti 60€ ve ek olarak Schengen vizesi aracı kurumlardan iDATA ve VFS hizmet ücreti olarak 29€ vize ücretinden ayrı başvuru sırasında alıyor.

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Vize randevusu nasıl alınır?
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