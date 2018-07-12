Dünyadaki en tehlikeli yollar!

Bu yollardan bazıları tehlikeli görülürken bazılarında yolunuz hiç bitmeisn isteyeceksiniz. Ülkelerden de ilginç ve güzel yolları sizin için hazırladık.

?TRANSFARAGASAN, ROMANYA



Romanya'nın Karpatlar bölgesinde bulunan bu yol, sürücülerin korkulu rüyası. Transfaragasan yolu, deniz seviyesinin 2034 metre yükseğinde yer alıyor.

TİANMEN YOLU, ÇİN HALK CUMHURİYETİ



10 kilometrelik, bol virajlı Tianmen dağ yolu, görüntü olarak güzel görünse de sürücüler için oldukça zorlayıcı bir güzergah. Tianmen yolu aynı zamanda bir kilometrelik bir tırmanış anlamına da geliyor...

GOTTHARD GEÇİDİ, İSVİÇRE



Alp dağları ile kaplı olan İsviçre'de çok sayıda geçit ve tünel bulunuyor. Engebeli bir coğrafyaya sahip olan ülkede ulaşım için yüksek standartlı yollar mevcut olsa da bunların yapımı oldukça maliyetli. 64 kilometrelik Gotthard geçidi, ülkenin en güzel manzaralarından birine sahip olsa da sürüş açısından da bir o kadar riskli bir yol. Özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan geçit, doğal yaşama da tanıklık edebileceğiniz güzelliklere sahip.

ESHİMA OHASHİ KÖPRÜSÜ, JAPONYA



Japonya'da bulunan bu kavisli köprü sürücüler için oldukça zorlu bir yolculuğa neden oluyor. Keskin kavis, özellikle yağığlı havalarda sürücüleri kazalarla burun buruna getiriyor.

ZOZİLA, HİNDİSTAN



Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, yaygın bir demiryoluna sahip olmakla birlikte kimi bölgelerine erişimde zorluklar yaşanıyor. İeşmir bölgesinde bulunan Zozila yolu da bunlardan biri. Zozila yolu, deniz seviyesinden neredeyse 4000 metre yüksekliğe sahip.

YUNGAS YOLU, BOLİVYA



Bolivya Latin Amerika'nın yükseltisi en fazla olan ülkelerinden biri. Öyle ki başkent La Paz, dünyanın deniz seviyesinden en yüksekteki başkentleri listesinde yer alıyor. Yungas Yolu olarak adlandırılan güzergah, kazalar nedeniyle yılda ortalama 300 kişinin yaşamına neden oluyor.

HANA, ABD



ABD'nin anakaradan uzaktaki eyaleti Hawaii'de bulunur. 46sı tek yön olmak üzere 59 köprünün bulunduğu yolun uzunluğu 112 kilometre.

ATLANTİK YOLU, NORVEÇ



Norveç'in simgelerinden biri olan Atlantik Yolu, özellikle kış aylarında şiddetli dalgalara maruz kalan bir yer. Turistlerin fotoğraf çekmek için tercih ettiği bölge, bu yönüyle sürücülere zor anlar yaşatıyor.

KOLYMA, RUSYA FEDERASYONU



Ülkenin kuzeyinde bulunan Magadan ve Yakutsk'u birleştiren bu yolun tarihçesi 14. yüzyıla kadar uzanıyor. Tutuklular tarafından inşa edilen Kolyma, 20. yüzyılda bugünkü görünümüne kavuştu. Kolyma, dünyanın en ölümcül yollarından biri olarak biliniyor.

KHARDUNG LA, HİNDİSTAN



Listede Hindistan'dan yer alan bir diğer yol ise Khardung La. 5000 metreyi aşan bir yükseklikte yer alan Khardung La, bu özelliği sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş durumda.