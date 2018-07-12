Tek başına tatile gitmek isteyenler - İşte en güzel 5 tatil yeri

İşte yalnız tatil geçirmek isteyenlere bir birinden güzel 5 tatil yeri...

BALİ ADASI, ENDONEZYA

Balayı denildiği zaman akla gelen ilk destinasyonlardan biri olan Bali Adası, artık sırt çantalı gezginlerin de uğrak noktası. Tropik ormanların içinde oluşan doğal havuzlarda yüzmek ya da palmiye ağaçlarının gölgesinde kurulan hamaklarda egzotik meyvelerin tadını çıkarmak Bali'nin gündelik hayatının bir parçası. Gün batımı izlemeyi sevenler, uçurumun tepesinde yer alan Uluwatu Tapınağını mutlaka listesine eklemeli. Bali'nin sanat galerileri ile ünlü Ubud bölgesine gidip, el yapımı ürünlerden sevdiklerinize küçük hediyeler alabilirsiniz. Her mevsimde dalış yapılabilen Bali'nin mercan resifleri büyüleyici güzellikte. Dalış sizin için uygun değilse mutlaka şnorkelinizi götürün veya oradan uygun fiyatlara kiralayarak su altını izleyin. Gün içerisinde çok mu yoruldunuz? Çözüm çok basit: Kendinizi dünyaca ünlü Bali masajının kollarına bırakın.

AMSTERDAM, HOLLANDA

Tek başına seyahat edenler için en keyifli rotalardan biri de hiç kuşkusuz Amsterdam! Yapılacak o kadar çok şey, görülecek o kadar yer var ki, insanın sıkılmaya bile vakti kalmıyor. Şehrin kalbi Dam Meydanı'nda oturup, Amsterdam'ın muhteşem mimarisi eşliğinde etrafı seyretmek içinizi açacak. Kanalların etrafında yürürken veya bisikletle turlarken, karşınıza ilham veren butikler ve mis gibi kokularıyla sizi içeri davet eden pastaneler çıkacak. Sanatseverler için de tam bir cennet olan Amsterdam, özellikle Van Gogh Müzesi ile bambaşka bir dünyaya götürüyor. Gece hayatıyla ünlü Amsterdam'da, Redlight bölgesine uğrayıp, kanalların etrafında yer alan mekanlar ile eğlenceyi en üst noktaya taşıyabilirsiniz.

VİYANA, AVUSTURYA

Eğer uzun süredir ertelediğiniz bir Viyana planınız varsa o yıl kesinlikle bu yıl olmalı! Gustav Klimt, Koloman Moser, Egon Schiele ve Otto Wagner'ın ölümlerinin 100. ölüm yıldönümü nedeniyle şehirde çok özel sergiler ve etkinlikler düzenleniyor. Diğer şehirlerden farklı olarak buraya gelirken bavulunuza mutlaka şık bir kıyafet koyun ve şanslıysanız Viyana Devlet Opera Binası'ndaki bir etkinliğe bilet bulup kendinizi bu büyüleyici atmosfere bırakın. Belvedere Sarayı'nın bahçesine oturup tarihi doyasıya hissetmek, şehirle ilgili en keyifli anılarınızdan birini oluşturacaktır. Viyana'daki görmeniz gereken yerlerden biri de, rengarenk ve sıra dışı mimarisiyle Hundertwasser Evi. Şinitzel yemek için adresiniz Figlmüller olabilir ama öncesinde mutlaka rezervasyon yaptırın. Ayrıca şehri turlarken, başta ünlü Sacher Turtası olmak üzere birbirinden leziz tatlılar yemenin de keyfini çıkarın.

İŞKODRA GÖLÜ, KARADAĞ

Yeşile ve maviye doymaya hazır olun! Arnavutluk ve Karadağ arasında yer alan İşkodra Gölü, doğaseverlerin yeni gözdesi. İşkodra Gölü'nün sadece Karadağ sınırları içerisinde kalan kısmı milli park sayılıyor. Başlangıç noktanız olan küçük ve şirin kasaba Virpazar'ın olmazsa olmazı, göl boyunca yemyeşil nilüferlerin eşlik ettiği tekne turu. Farklı aktivite arayanlar, her gün düzenlenen kuş gözlem turlarına katılarak daha önce hiç görmediği türler ile karşılaşabilir. Bu eşsiz bölgeyi bisiklet kiralayarak ya da doğa yürüyüşüyle adım adım keşfetmek de çok keyifli. Eğer bölgeye araba ile geliyorsanız, muhteşem İşkodra Gölü manzarası sunan Pavlova Strana'dan bir fotoğraf kesinlikle albümünüzde yer almalı.