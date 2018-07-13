Sosyal medyada en popüler 5 yurt dışı tatil bölgesi

1- YUNAN ADALARI, SAKIZ ADASI

Yunan adaları yakınlığı ve vizesiz seyahat ayrıcalığıyla Türk kullanıcıların sosyal medyapaylaşımlarında önemli yer tutuyor. Çeşme'den kolaylıkla feribot kullanarak adaya ulaşılabiliyor. Özellikle Sakız Adası geometrik desenli köyleri, yel değirmenleri, Orta Çağı andıran dar ve gizemli sokakları, Lithi Plajı gibi pırıl pırıl denizi ile ziyaretçileri çekiyor.

2- BALKANLAR, KARADAĞ, PETROVAÇ

Balkanlar tarihi ve kültürel yakınlıkla birlikte gelişen turizm potansiyeliyle Türkleri çekmeye devam ediyor. Özellikle dağların bol olduğu bir ülke Karadağ. Aynı zamanda Akdeniz'de dolaşan büyük yolcu gemileri, lüks yatlar ve teknelerin de uğrak yeri. Buranın en ünlü sahil kasabası olan Petrovaç zümrüt yeşili ormanları, turkuaz renkli denizi ve tarihi zenginlikleriyle kendine hayran bırakıyor.

3- İTALYA, PASİTANO, AMALFİ KUMSALI

Akdeniz'in hatta dünyanın en önemli üç turizm merkezi varsa, biri de şüphesiz İtalya'dır. Roma İmparatorluğu temelli kültürel mirası, günlük hayata ilham veren tekstil sektörüyle öne çıkan ülkede son dönemde turistler arasında popüler olan yer ise Positano, Amalfi kumsalı. Üstelik sosyal medya paylaşımlarından görüldüğü kadarıyla pek çok Hollywood ünlüsü de tatil için burayı tercih ediyor.

4- MALDİVLER

Hint Okyanusu'nun ortasındaki bu adalar topluluğu deniz, kum ve güneşin yanı sıra dalış turları ile sosyal medya paylaşımlarında öne çıkıyor. Adalarda deniz uçağına binmek oldukça popüler. Avrupa'daki benzerlerini aratmayan otellerde harika bir manzarada tatil deneyimi de bulunuyor. Ayrıca burası Türk turistlerin balayı tercihleri arasında da ön sırada yer alıyor.

5- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, DUBAİ

Son dönemde çölün ortasında bir şehir olan Dubai, hem bölgesinin hem de dünyanın ticaret ve turizm merkezlerinden biri olarak öne çıktı. Şehrin belki de en önemli özelliği ulaşım sistemi; böylece uzun yolculuklar yapmadan kumsalların keyfini çıkarıyorsunuz. Son derece lüks otellerde, dünyanın çeşitli mutfakları tadılabilirken, tatilin her noktasında oryantal hava da rahatlıkla hissediliyor. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Instagram ve Facebook paylaşımlarının gözdeleri arasında bulunuyor.