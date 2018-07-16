Dünyadaki en güzel 10 saray

VERSAİLLES SARAYI, FRANSA

Paris'in güneybatısında bulunan Versailles Sarayı, 14. Louis döneminde bugünlü halini aldı. Paris'e 20 kilometre uzaklıktaki Versailles, Aşk Sarayı olarak da anılır. Fransız Devrimi öncesi Kral 16. Louis ve eşi Marie Antoinette'in iktidardan devrildiği saray çok sayıda skandalın da yaşandığı yer olarak bilinir. Sarayın devasa büyüklükteki bahçesinde bulunan Grand Trianon ve Petit Trianon sarayları Kral ve Kraliçelerin yasak aşklarıyla çalkalanıyordu. Kraliçe Marie Antoinette'in bu sarayda İsveçli genç sevgilisiyle burada bir yasak aşk yaşamıştı. Günümüzde müze olarak kullanılan Versailles Sarayı, dünyanın en çok turist çeken yapılarından birisidir.

PENA SARAYI, PORTEKİZ

1842 yılında kral 2. Ferdinand tarafından yaptırılan Pena Sarayı, Portekiz Kraliyet Ailesi'nin ikamet ettiği yer konumundaydı. Saray, daha önce Lizbon'da meydana gelen depremler nedeniyle yıkılan bir manastırın üzerine inşa edildi. Pena Sarayı günümüzde Lizbon'a gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biridir.

MYSORE SARAYI, HİNDİSTAN



Hindistan'ın güneyinde bulunan Mysore kentinde inşa edilen saray, Amba Villas olarak da anılmaktadır. Saraylar kenti olarak anılan Mysore'de bulunan bu yapı, Hindistan'ın Tac Mahal'den sonra en çok ziyaret edilen tarihi yerlerinden biridir. İnşaatına 1897'de başlanan saray 1912'de kullanılmaya başlanmıştır. Wadiyar Hanedanı'nın yaşadığı Mysore Sarayı, Hint mimarisinin en güzel örneklerinden biri sayılır.

SCHÖNBRUNN, AVUSTURYA



Viyana'da bulunan Schönbrunn Sarayı, Habsburg Hanedanı'na ev sahipliği yapmaktaydı. 1441 odanın bulunduğu Schönbrunn Sarayı, 1696 ile 1712 yılları arasında inşa edilmişti. İmparator 1. Leopold döneminde inşa edilen saray, dünyanın en eski hayvanat bahçesine de sahip. Schönbrunn'un hemen karşısında da altmış metre yükseklikteki tepede yazlık köşk Gloriette bulunmakta.

YAZLIK SARAY, ÇİN



Pekin'de bulunan Yazlık Saray, Kunming Gölü kıyısında yer alıyor. Çin imparatorunun yaz aylarını geçirdiği saray, yaklaşık üç kilometre karelik bir alana yayılmış durumda.

BUCKİNGHAM SARAYI, İNGİLTERE



İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ev sahipliği yapan Buckingham Sarayı, Londra'nın merkezinde yer alır. 1703 yılında açılan saray, 77 bin metrekarelik bir büyüklüğe sahip. 775 odanın bulunduğu Buckingham Sarayı, Ağustos ve Eylül aylarının yanı sıra özel günlerde de ziyarete açılmaktadır. Ancak halihazırda kraliyet ailesinin yaşadığı Buckingham Sarayı'nın tamamı ziyarete açık değildir.

HATEAU DE CHAMBORD, FRANSA



Loir-et-Cher bölgesinde bulunan Chambord Şatosu, Fransız Rönesansı'nın en önemli mimari simgelerinden biridir. Fransızların en önemli krallarından biri olan 1. François döneminde inşa edilen şato, 2016'da meydana gelen bir sel felaketinde hasar gördü. Chambord günümüzde milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta.

ELHAMRA, İSPANYA



Tarihin en görkemli saraylarından birisi olan Elhamra Sarayı, İspanya'nın güneyindeki Granada kentinde bulunuyor. Emeviler döneminde yüzyıllarca başkentlik yapan Granada, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. İlk olarak 9. yüzyılda Roma döneminde kalan bir kalenin surları üzerine daha küçük bir yapı olarak inşa edilen Elhamra, 1333'te günümüzdeki halini kazandı. Saray, bugün Granada'nın en çok turist çeken yeridir.

YASAK ŞEHİR, ÇİN



Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Yasak Şehir, 1420'den beri Çin imparatorlarının konutu olarak kullanılıyor. 980 bina ve 720 bin metrekarelik bir alana yayılmış durumda olan Yasak Şehir, Çin mimarisinin en güzel örnekleri arasında yer alır. Dünyanın en büyük saraylarından biri olan Yasak Şehir'in içinde su kanallarının genişliği 50 metreye kadar ulaşmaktadır. Böylece Yasak Şehir'in etrafı Pekin kentiyle su aracılığıyla ayrılmaktadır. Hükümdarların her gece farklı bir odada uyuduğu sarayda, 600 yıl boyunca hiçbir suikast gerçekleşmemiştir. Yasak Şehir, 1987 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

POTALA SARAYI, ÇİN



Çin'in özerk Tibet bölgesinin başkenti Lhassa'da bulunan Potala Sarayı, görkemiyle insanları büyüleyen bir görüntüye sahip. 170 metre yüksekliğe sahip olan saray, bir tepenin üzerine konumlanmış durumdadır. 1648'de tamamlanan sara Dalai Lamaların yaşadığı yerdi. Ancak Tibet'in Çin kontrolüne geçmesinden sonra 14. Dalay Lama, Potala Sarayı'nı terk etmek zorunda kaldı.