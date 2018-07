Film tadında serüven

BUGÜN NELER OLDU

ORLANDO'DAKI Walt Disney World Eğlence Parkı'nın içinde sayısız temalı konseptler var. Magic Kingdom, Epcot Center ve Animal Kingdom bunlardan yalnızca birkaç tanesi. Su parkları, alışveriş merkezleri ve oteller de parkın içinde yer alıyor. Restoranların menüleri de iştah açıcı. Her yıl milyonlarca ziyaretçi bu parkta stres atıyor. Etrafta dolaşan Disney karakterleriyle fotoğraf çektirmeyi unutmayınUNIVERSAL Studios dünya çapında en bilinen tematik lunapark. Girişte sizi kocaman bir Hollywood Bulvarı karşılıyor. İçerde sinemada heyecanla izlediğimiz o meşhur Universal filmlerinin konseptleri bulunuyor. Universal tema parkları Hollywood, Orlando, Florida, Japonya ve Singapur'da bulunuyor. Singapur'un Sentosa Adası'nda bulunan bu tematik parkta altı roller coaster, iki su kayağı var. Ziyaret saatleri ise 10.00- 18.00 arasında.LOTTE World, eğlence ve gezi için mükemmel bir adres. İçinde buz pateni pisti ve geçitlerin yanı sıra bir halk müzesi ve göl bulunuyor. Kapalı ve açık tema parklarının muhteşem bir birleşimi aslında Lotte Dünyası. Binanın iç kısmında Macera teması işlenirken, dışında ise Sihirli Ada teması işleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.İSPANYA'DA Costa Dorada'nın kalbinde yer alan, Avrupa'nın ikonik tema parklarından biri olan Port Aventura , eğlencenin, rahatlamanın ve lezzetin merkezi. Tarihi uygarlıklara dayanan tema alanları bulunuyor. Akdeniz, Uzak Batı, Meksika ve Çin gibi... Bunların yanında Susam Sokağı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Üzerinden yıllar geçse de hep sevilmeye devam edecek bir konsept olduğundan buradan kolay kolay ayrılamıyorsunuz. Tatil köyleri, sanatsal performanslar ve ışık gösterileri eğlenceye renk katıyorDANIMARKA'DAKI Lego Dünyası yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Yedi bölümden oluşan parkta her yaş grubundan çocuk için ayrı bir bölüm bulunuyor. Çocuklar için Müzik Çeşmesi ve Atlantis Akvaryumu etkinlik bölümleri büyük ilgi görüyor. Bunlar dışında alışveriş yapabileceğiz, yemek yiyeceğiniz birçok mekan var. Çıkmadan hediyelik eşya dükkanını kesinlikle gezmelisiniz.