Dünyadaki en ilginç plajlar

KALİFORNİYA CAM PLAJ

Kaliforniya'nın Fort Bragg eyaletinde bulunan Cam Plaj'ın oluşumu biraz tesadüfe biraz da mucizeye dayanıyor. 1949 yılında bölgede yaşayan yerel halk atık madde olan camları bu plaja atıyordu. Gelen bir uyarıyla bu sahile cam atıkların bırakılması yasaklandı. Kırık cam, cam şişe, bardak gibi maddeler zaman içerisinde dalga, yağmur ve rüzgar gibi çevresel faktörler ile aşındı. 18 yıl boyunca bu hali alan sahil Cam Plaj adını aldı. Şu an hala varlığını sürdüren plajdan küçük bir cam parçasını bile toplamak yasak.

HAWAİİ PUNALUU SİYAH KUM PLAJI

Bazalt lavlarının sahile akması sonucu oluşan sahil Hawaii'de oldukça ünlü. Sahile akmaya başlayan lavlar çok çabuk soğuduğundan bölgedeki kum ile birleşti ve ortaya bu siyah kum manzarasını çıkardı. Plaj, güneşlenmek, denize dalmak ve kaplumbağaları izlemek için oldukça ideal. Fakat siyah kum sahilinden bir tutam kum almak yasak.

KUZEY AMERİKA'DAKİ SAİNT MARTİN ADASI MAHO PLAJI

Bu plaja dışarıdan baktığınızda diğer normal plajlardan bir farkını göremezsiniz. Ama 10 metre üzerinizden dev bir uçak geçerse? İnsanlar özellikle üzerilerden bu kadar yakından geçecek olan bir uçağı görebilmek için Maho Plajı'nı ziyaret ediyor. Havaalanı ise sahilin çok yakınıda ve hemen ziyaret edilebilecek bir uzaklıkta. Fakat bir gün olur da burayı ziyaret etmek isterseniz bir uyarıya dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanlar çoğu zaman üzerilerine uçan bazı nesneler ve kumlardan dolayı zarar görüyor.

MALDİVLER SAHİLDEKİ YILDIZ PLAJI

Görülmesi gereken cennet gibi bir yer. Bu Maldivler'de bulunan sahilinin kumlu kıyılarındaki ışıklar geceleri ortaya çıkıyor. Kumda parlayan mavi ışıklar ise yakamozlara ait. Bireysel olarak bu canlıları çıplak gözle görmek mümkün olmasa da bir araya gelerek çıkardıkları mavi mucizevi ışık kesinlikle görülmeye değer.

İRLANDA DEVLER KALDIRIMI SAHİLİ

Bu ilginç oluşum bazaltik lavın yüzeye çıkmasıyla oluşan ve tarihi 50 milyon yıla dayanan sahile ait. Lavın soğumasıyla birlikte bu şaşırtıcı sütunlar ortaya çıkmıştır.