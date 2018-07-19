Türkiye'deki en güzel göller!

KARAGÖL

Karagöl'e baktığınızda renklerin dansını görürsünüz. Çeşit çeşit balıklar ayaklarınızın dibinde yüzer. Akşam güneşiyle birlikte ormanın görüntüsü suya yansır. Size gölün güzelliğini izleme fırsatı sunar. Bu manzarayı bırakıp kolay kolay gidemezsiniz. Artvin'in Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki göl, çevresindeki dağlara adını vermiştir. Karagöl, kamp yapmayı ve fotoğraf çekmeyi sevenlerin de tercih edebileceği doğa harikası bir yer.

YEDİGÖLLER / BOLU

Yedi gölün her birinin ayrı bir öyküsü var. Zengin bir bitki örtüsüne sahip. Çoğunluk sonbaharda gitmeyi tavsiye etse de bu sıcak günlerde Yedigöller'de serinlemenin tam vakti. Kapankaya Seyir Terası, eşsiz güzelliği görebileceğiniz en güzel yer.

TUZ GÖLÜ / KONYA - ANKARA

Kendinizi karlarda yürür gibi hissedeceğiniz sırada tuz üzerinde olduğunuzu fark ediyor ve çok daha ayrı bir hisse kapılıyorsunuz Tuz Gölü'nde. Fotoğraf çekmeyi ve günbatımını izlemeyi seviyorsanız buraya mutlaka uğrayın.

SALDA GÖLÜ / BURDUR

Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü, Türkiye'nin en derin, en temiz gölü olarak tanınır. Toros Dağları arasındaki göl, eşsiz bir güzelliğe sahip krater gölü. Manzarası ve güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

ABANT / BOLU

Gölün çevresi çam ve kayın ağaçlarıyla çevrili. İlkbaharda göl yüzeyi nilüferlerle kaplanıyor. Son yıllarda yapılan yol genişletme çalışmaları gölün doğal güzelliğine hançer vursa da Abant hâlâ bölgenin en gözde yerlerinden.

EĞİRDİR GÖLÜ / ISPARTA

Türkiye'nin ikinci en büyük tatlısu gölü ve kentin su ihtiyacını karşılıyor. Güneş ışığının durumuna göre farklı renklere bürünen Eğirdir Gölü, bölgede 'Yedi Renkli Göl' olarak da anılıyor.

ÇILDIR GÖLÜ / ARDAHAN

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlısu gölü. Genellikle kışın gölden balık tutan balıkçıların fotoğraflarıyla hatırlansa da tertemiz suyunda yüzmek için yazın gitmek gerekiyor.

MEKE KRATER G��LÜ / KONYA

Karapınar'daki bu krater gölü ismini bölgede yaşayan kuşlardan almış. Göl çevresinde yanık volkan küllerinin renkleri açıkça görülüyor. Kurak yaz aylarında göl zaman zaman kuruyor.

VAN GÖLÜ

Türkiye'nin en büyüğü ve üzerinde dört ada bulunuyor. Akdamar Adası en bilineni. Dünyanın en büyük sodalı gölü unvanına sahip Van Gölü'nde endemik incikefali de yaşıyor.

NEMRUT KRATER GÖLÜ / BİTLİS

Burada sıcak ve soğuk beş göl bulunuyor. Sıcak gölün suyu kimi zaman 60 dereceye kadar çıkıyor. Nemrut Gölü, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü.