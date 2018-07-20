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Tren seyahati sevenlerin gitmesi gereken 5 yer

Tren yolculuğu seyahetlerin en güzeli olabilir. Uçsuz bucaksız yolları izlerken yanınızda aileniz ya da arkadaşlarınız var ise belki de en güzel yolculuğa çıkmışsınızdır bile. Böyle keyifli bir yolculuğun anahtarı da muhteşem yollar olabilir. Peki bu yerler neresi? Bundan yola çıkarak biz de dünyanın farklı yerlerinden seyahatini trenle yapmak isteyenlere yönelik en güzel yerleri listeledik. İşte tren seyahati sevenlerin gitmesi gereken 5 yer bu haberde...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 16:02
Tren seyahati sevenlerin gitmesi gereken 5 yer

THE ROCKY MOUNTAİNEER

1990'da sefere başlayan, bu turistik tren gezisinde dünyanın en güzel manzaralarını yakalamak mümkün. Kanada'nın sarp dağları, el değmemiş doğası ile her türlü yiyecek ve içeceğin bulunduğu kompartımanlarla 6 gece 7 günlük bir seyahat yapılabilir.

THE GLACİER EXPRESS

İsviçre Alpleri'ndeki St. Moritz ve Zermatt istasyonları arasında çalışan trenle 91 tünel, 291 köprü ve oldukça derin vadilerden geçerek 100 yıllık bir seyahat tecrübesi edinilebilir.

HİRAM BİNGHAM ORİENT EXPRESS

Peru'daki antik İnka şehri Machu Picchu'ya hayat boyu unutamayacağınız bir seyahat yapmak istiyorsanız bu tren seyahati ideal bir seçim olabilir. Bir günlük sürecek bu seyahat süresince trende her ihtiyacınız veya zevkinize yönelik hizmetler mevcut.

THE ROYAL SCOTSMAN

İskoçya'da golf sporunun doğduğu toprakları ve eşsiz kara manzarasının tadını çıkarmak isteyen 36 kişiden biri olabilirsiniz. Bu keyifli yolculuk 4 gece 5 gün sürüyor.

DOURO LİNE

İlkbaharın ilk günlerinden yazın son günlerine kadar Porto'ya gitmenin en keyifli yollarından biridir.

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