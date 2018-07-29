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Yol arkadaşınız cebinizde

Hiç bilmediğiniz bir şehri ve ülkeyi keşfetmeye çalıştığınızda hayatınızı kolaylaştıran, seyahat etmeyi daha da keyifli hale getiren bazı gezi uygulamaları yardımınıza yetişiyor

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Yol arkadaşınız cebinizde
MAPS.ME
Gidilen yeri adım adım yönlendirmelerle gösteren navigasyon sistemli ücretsiz, ayrıntılı ve tamamen çevrimdışı haritalar. Dünya çapında 90 milyonu aşkın gezgin Maps.me'ye güveniyor.

MOOVIT
67 ülkede bin 200 şehirde aktif olarak metro, otobüs, tramvay gibi tüm ulaşım araçlarının bilgisine anında ulaşmanızı sağlıyor.

CITYMAPPER
Dünyanın en önemli şehirlerinde hizmet veriyor. Program gideceğiniz yeri seçtiğinizde çok basit adımla sizi yönlendirmesi ve şehrin tüm ulaşım araçlarına entegre olarak çalışmasıyla öne çıkıyor.

HAPPY COW
Vegan ya da vejeteryansanız, yiyecek bir şey bulmanız çok daha zorlaşıyor. bu tarz restoranları sıralayan bir mobil gezi uygulaması, ama ücretli.
Bu mobil seyahat daha doğrusu beslenme uygulamasını telefonunuza indirerek kapı kapı gezmeden damak tadınıza uygun lezzetler bulabilirsiniz.

WIFIMAP
mi yok.
Yurtdışında bu büyük bir dert. Ama bu uygulama dünyanın her yerinde civarınızdaki wifi noktalarını şifreleriyle birlikte sunuyor.

XE CURRENCY
Currency aslında döviz kurlarını takip edenler tarafından oldukça bilinen bir website.
Mobil uygulaması ile de aynı etkileşimi yakalayabilen XE Currency ile bütün dünyada bulunan para birimlerini bulma şansınız var! Üstelik para birimi çevirimi de yapabiliyorsunuz.
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