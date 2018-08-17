Ucuza uçak bileti nasıl alınır?

UCUZ BİLET ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMANI YAKALAYIN

Çoğu zaman uçuş tarihleri yaklaştıkça bilet fiyatları artar. Bu zaten hepimizin bildiği bir gerçek. Erkenden bileti alan çoğu zaman kazançlı çıkar. Ama bunun her zaman geçerli olmadığını bilmenizde fayda var. Biletinizi erkenden alamıyorsanız üzülmeyin, son dakika fırsatlarını değerlendirin. Bazı zamanlarda bilet rezervasyonlarında iptaller olabilir ve o biletler tekrar satışa açılır ya da uçakta doluluk oranı, günler yaklaştıkca yeterli sayıda değil ise havayolu firmaları fiyatlarını düşürürler. Bu durumu biz yolcular olarak fırsata çevirebiliriz, o yüzden de biletleri sürekli olarak kontrol etmemiz gerekiyor.

UÇUŞ GÜNLERİNDE ESNEK OLUN

Eğer ucuz bilet almak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şeyler tarih ve destinasyon açısından esnek davranmak. Öncelikle gitmek istediğiniz yere farklı tarihlerde giden uçakları araştırın. Hepimizin bildiği gibi hafta sonu ve resmi tatillerde uçak biletleri daima pahalı oluyor. Eğer zaman kısıtlamanız yoksa seyahatlerinizi hafta içi planlayın. Böylece tatil için cebinize daha fazla para saklarsınız. Daha da hesaplı bir yolculuk yapmak istiyorsanız özellikle günün ilk ve son uçuşlarını tercih etmeye çalışın. Bu biletler birçok kişi tarafından tercih edilmediği için genellikle gün içerisinde uçmaktan daha hesaplıya gelir. Ancak yurt dışı biletlerinde gün içinde uçuş sıklığı pek olmadığı için bu yöntem daha çok iç hatlarda geçerli oluyor.

AKTARMALI UÇUŞLARI DENEYİN

Özellikle uzak rotalar için uçak bileti arıyorsanız aktarmalı uçuşları tercih etmeniz bilet fiyatlarında büyük farklar yaratabilir. Asya, Amerika, Afrika ve Avustralya kıtalarında olan bir yere seyahat etmek istiyorsanız direkt uçuşlar size oldukça pahalıya patlar. Öncelikle tek bir havayolunun biletlemesini yaptığı aktarmalı uçuşları tercih edin, eğer ki uzun saatler beklemek ya da birkaç aktarma yapmak seyahat planınız için sorun değilse, özellikle bu biletleri seçerek daha da ucuza uçarsınız. Eğer aktarlı uçuştan çok daha kar etmek istiyorsanız aktarmalı uçuşunuzu kendiniz planlayın. Mesela balayı için en popüler destinasyonlardan biri olan Bali'ye uçmak istiyorsunuz. Öncelikle Arap Yarımadası'na gitmenizi sağlayacak en ucuz bileti kapın, daha sonra da oradan Bali'ye ulaşmanızı sağlayacak en uygun uçağı bulun. Böylece bağlantısı olan aktarmalı uçuşlardan çok daha ucuza bilet bulabilirsiniz. Bazı zamanlarda aktarma yapacağınız yerde birkaç gün geçirmek de sizin daha fazla ülke görmenizi sağlar. Fakat biletleri farklı havayollarından bağlantısız olarak aldığınızda planlamayı yaparken dikkatli olmak gerek. İlk uçuşunuz rötar yaparsa ve diğer uçuş ile zaman farkınız az olursa uçağı kaçırabilirsiniz, bu riski göz önüne alarak plan yapın.

EN UCUZ BİLETİ ZAMANINDA ALIN

Eğer gideceğiniz yer belli değilse ve hesaplı bir yolculuk yapmak istiyorsanız, zamana bağlı olarak en ucuz destinasyonları değerlendirmekte bir alternatif olabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda uçak bileti almanın en ideal vaktinin uçuş öncesi 7 ile 9 hafta arası olarak hesaplanmış. Ortalama olarak da uçuştan 47 gün önce almak en doğru zaman olarak gösteriliyor. Ama bu bilgiler ortalama olarak hesaplandığı için her destinasyon için kesin bilgiler olduğunu söylemek doğru olmaz. Yine istatistikler gösteriyor ki en ucuz bileti Salı ve Perşembe günleri alıyoruz. Uçuş günü olarak da Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri uçmak en hesaplı günler olarak biliniyor. Şaşırtıcı bir bilgi olmasa da çalışma hayatının bize gitirdiği sonuçlardan biri olarak en pahalı uçuş günü Pazar.

TEK YÖN BİLET ARAMASI YAPIN

Her zaman geçerli olmasa da bazen gidiş-dönüş bilet almak yerine tek yön bilet almak daha avantajlı olabiliyor. Mesela gidişte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan bir uçuş daha uygun fiyatlı iken, dönüşte Atatürk Havalimanı'na inen bir uçuş daha ucuz olabilir. Ya da kimi zaman havayolu firmaları gidiş-dönüş alınan biletleri daha fazla fiyattan satabiliyor çünkü yolcular genellikle tek yön bilet almıyorlar ya da aratmıyorlar. Siz her zaman fiyatın değişip değişmediğini kontrol etmek için tek yön araması da yapın.

FARKLI ROTALAR DENEYİN

Havayolu firmalarının kampanyalarını sürekli olarak takip edin ve bir kampanya yakaladığınızda bileti kapın. Gitmek istediğiniz destinasyondan çok, en uygun olan uçak biletlerini değerlendirin. Arama motorları ya da havayollarının web siteleri üzerinden tek bir yöne odaklı arama yapmak yerine, en ucuz fiyatlı destinasyonları filtreleyerek arama yapın. Böylece en ucuz şekilde nereye gideceğinizi bulacaksınız.

BİLET ARAMA MOTORLARINI KULLANIN

Ucuz bilet bulmak için öncelikle inanmak ve sabretmek gerekiyor çünkü gerçekten kolay değil. Bunun için en doğru başlangıcı uçak bileti arama motorlarını kullanarak farklı havayollarının fiyatlarını ve uçuş saatlerini kıyaslamak olabilir. Hatta eğer yeterli zamanınız varsa her biri için arama yapmanız daha iyi olur çünkü her biri tüm uçuşları listesine dahil etmemiş olabiliyor ve bu yüzden gözden kaçan uygun uçuşlar olabilir. Arama motorları sayesinde size uygun olan saat ve fiyat hangi sitelerde ise o firmanın kendi sitesinden fiyat araştırmasına devam edin çünkü güncel kampanyalar ya da firmanın özel fırsatları olabilir, bunları değerlendirmek lazım.

FİYAT ALARMI KURUN

Ucuz bilet avlarken en sevdiğim uygulamalardan biri fiyat alarmı çünkü kovaladığım bileti benim yerime mercek altına alıyor ve fiyatta değişiklik olduğunda mail kutuma haberi düşüyor. Öncelikle uçmak istediğiniz destinasyonu ve tarihlerini seçip, alarm kurun. Böylece fiyatı düştüğünde anında haberiniz olsun.

UÇUŞ PUANLARINIZI BİRİKTİRİN

Her havayolu şirketi müşterilerine sahip çıkmak için çeşitli yolları kullanıyor. Bazıları yolcularına özel kart imkanları tanıyor, bazıları da yolcularının hesaplarında mil ya da puan biriktirmesi için yönlendiriyor. Böylece ne kadar uçarsanız o kadar puan kazanıyor ve biriken puanlarınız ile gelecek seyahatlerinizde bedava bilet ya da indirim olarak kullanabiliyorsunuz. Bazı havayolu firmaları da online check-in yaptığınızda size ekstra puan verir. Bu sayede hem check-in için uzun kuyruklarda beklemezsiniz hem de puan kazanarak daha çok seyahat edersiniz.