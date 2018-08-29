Büyüleyici bir şehir ' Cinque Terre'

TRENLE GİDİN

Birçok ünlüyü ağırlayan bu yerin bir hayli pahalı olduğunu öne hatırlatalım. Bu küçük yeri günübirlik bir seyahatle rahatça gezebilirsiniz. Ancak araba kiralayıp gitmek yerine mutlaka trenle yolculuk edin. 5 farklı yeri birbirine bağlayan yolların bir hayli dar olduğunu ve stresli bir sürüş deneyimi yaşattığını hatırlatalım. Monterosso ya da Riomaggiore kasabalarından başlayarak yürüyüşle ortalama 6 saatte 5 kasabayı gezebilirsiniz. Ya da trenle her bir kasabada inerek daha az yorucu bir gezi yapabilirsiniz. Trenle iki kasaba arasındaki yolculuk sadece 5 dakika sürüyor.

ÇOK YÜRÜMEYE HAZIRLIK OLUN

Yine de arabayla gitmeye karar vermiş olsanız bile kasabaları içinde araba kullanmanın yasak olduğunu ve en yakın otoparkın 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesi uzaklığın yer aldığını unutmayın. Dikey konumdaki bu büyüleyici mekanlar eşsiz bir manzara sunarken aynı zamanda bolca yokuş ve merdiveni de beraberinde getiriyor.

RESTORANLARI ÖNCEDEN ARAŞTIRIN

Bolca yürüyeceğiniz bu gezide acıkmanız kaçınılmaz. Güzel manzaralı, lezzetli yemekler sunan ve turist tuzağı olmayan restoranlar için önceden araştırmalarınızı yapın.

YAZIN GİTMEMEYE ÇALIŞIN

Kalabalıktan uzak, daha rahat seyahat etmek istiyorsanız bu bölgeyi Nisan ve Haziran başına kadar ziyaret edin. Aksi halde gittiğiniz her köşede kalabalıktan kaçmanız imkansız olacaktır.