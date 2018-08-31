Side'ye gitmek için 8 neden

1- ASPENDOS KÖPRÜSÜ

Side'de gezilmesi gereken ve tarihin en zengin parçalarından sayılan yer, Aspendos Köprüsü'dür. M.S 4. yüzyıl başında Roma İmparatorluğu zamanında inşa edilen bu köprü, Cumhuriyet döneminde restore edilmiştir. Günümüze kadar gelen bu tarihi köprü Side'nin en önemli tarihi yerlerinden bir tanesidir.

2- SİDE ANFİ TİYATROSU

Kemerli mekânlar üzerine inşa edilmiş olan Side Anfi tiyatrosu tarihi kalıntılar içerdiğinden, görülmesi gereken tarihi bir yapıdır.

3- APOLLO TAPINAĞI

Side'ye gittiğinizde harika fotoğraflar çekebilmek ve günbatımını seyretmek için ise, tarih kokan Apollo tapınağını ziyaret edebilirsiniz.

4- MANAVGAT ŞELALESİ

Side'ye gittiğinizde Side'nin en güzel yerleri arasında yer alan ve Türkiye'nin en güzel şelalelerinden olan Manavgat Şelalesi'ni mutlaka görmeniz gerekmektedir. Şelalenin çevresinde yemek yiyebilir ve nefis şelale manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca bu bölgede rafting ve piknik gibi çeşitli aktiviteler de yapabilirsiniz. Manavgat Şelalesi'nin civarında park yeri, büfe, tuvalet gibi ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok yer mevcuttur.

5- SİDE MÜZESİ

Tarihi yapıları görmeye meraklıysanız, Side'ye gittiğinizde Roma döneminde inşa edilen Side Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Teşhir alanı genişleyen müzeyi ziyaret ederek, eski dönemlerden kalan tarihi eserleri inceleyebilirsiniz.

6- PLAJLAR VE HAVUZ KULÜPLERİ

Doğası ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken bir bölge olan Side'de ince kumlu plajlar ve havuz kulüpleri de yer almaktadır. Dolayısıyla tatil yapmak isteyenler için iyi bir tercihtir.

7- TİTREYEN GÖL

Bölgenin en beğenilen tatil merkezi olan titreyen göle giderek, göl kenarında bulunan otellerde konaklayarak tatil yapabilirsiniz. Hafif bir rüzgar estiğinde suda oluşan titrek görüntü sebebiyle göle, titreyen göl adı verilmiştir. İçerisinde çok sayıda kuş ve Pekin ördeği bulunduran titreyen göl, yalnızca gölden ibaret değildir. Etrafında kıyafet mağazaları, bar ve kafeler de yer almaktadır.

8- AGORA HAMAMI

Side gezilerinizde Agora Hamamı'nı da ziyaret edebilirsiniz. Arkeolojik araştırmalar yapmak için, eski dönemden kalan kalıntıları ve simgesel tarihi yerleri gezebilirsiniz.