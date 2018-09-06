Dünyanın en yüksek şelalesi: Kapuzbaşı Şelalesi

Kapuzbaşı Şelalesi bir takım şelalesidir.5 tanesi büyük ve 2 tanesi de küçük olmak üzere 7 adet şelaleden oluşur.Şelalelerin her biri bir dereyi besleyecek güçtedirler.Yükseklikleri ise 30 ile 80 metre arasındadır.Şelalelerin aktığı bölgenin rakımı ise 700 metredir.Şelalenin en yüksekten döküleni ise yaklaşık 77 metre gibi oldukça yüksek bir irtifadan dökülmektedir.Bu yüksekliği ile dünyada yer alan pek çok ünlü şelaleden önde gelir.Victoria şelalesi 100 metre gibi bir yükseklikten dökülür ve bu rakam ile dünyanın birinci sırasında bulunuyor.Bu şelaleden sonra Kayseri ilimizin Yahyalı ilçesinde yer alan şelalemiz 2. sırada gelmektedir.

Dünyada yer alan Niagara'dan, İmatra'dan ve ülkemizde bulunan Manavgat Şelalesi'ye Düden Şelalesinden daha yüksek bir irtifadan dökülen Kapuzbaşı Şelalesi, akışın oluşturduğu beyazlığı ve muhteşem sesi ile şehrin ve dünyanın stresinden uzaklaşmanızı, doğanın muhteşem melodisi içinde kendinizi yenileyebileceğiniz bir ortam sunuyor sizlere.

KAPUZBAŞI ŞELALESİ NELER YAPILIR?

Harika manzarasının tadını etrafında bir piknik yaparak çıkarabilirsiniz.Suyun yüksek irtifadan düşerken oluşturduğu sesini dinleyebilir ve aynı zamanda sunduğu görsel şöleni izleyebilirsiniz.Yine bölgede yer alan yakın lokasyondaki tesislerde kahvaltı yapabilir veya saç kavurma ile alabalık lezzetlerini tadabilirsiniz. Yakınında yer alan Yeşilköy Şelalesi ve Derebağ Şelalelerini gezebilirsiniz. Doğa yürüyüşü sevenler içinse bölgede yer alan Aladağlar Milli Parkı trekking parkurunda uzun bir yürüyüş yapılabilirsiniz.