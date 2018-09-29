İnterrail nedir ve nasıl yapılır? İnterrail hangi ülkelerde geçerli?

Avrupa'nın birçok ülkesini uçak olmadan sadece tren ile gezmek mümkün! Hem de son derece ucuz ve hesaplı bir şekilde… Son yıllarda ülkemizde gençlerin büyük ilgi gösterdiği bir gezgin aktivitesi olarak dikkat çeken İnterrail, insanların cevabını merak ettiği çok sayıda soruyu da içinde barındırıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde Interrail hakkındaki sorulara yanıt vermeye çalışırken, İnterrail'in geçerli olduğu ülkeleri de listeledik. İşte İnterrail hakkında bazı bilgiler

İNTERRAİL NEDİR?

İnterrail adıyla bilinen İnterrail Pass sistemi, Avrupa Demiryolları İşletmeleri tarafından uygulanan sistemin adıdır. Avrupa tren sistemini kullanan ülkeler arasında geçerli olan İnterrail, Avrupa'yı kolay ve hesaplı yolla gezmek isteyen gezginlerin en çok tercih ettiği ulaşım türlerinden birisidir. Aynı biletle, istenilen zamanda istenilen yerden trene binme olanağı sağlayan İnterrail, yaz ayları başta olmak üzere yılın her döneminde büyük ilgi görmektedir.

Kendi arasında bilet çeşitlerinin farklılık gösterdiği İnterrail'de, sınırsız global bilete sahip olunduğunda Avrupa'nın 30 ülkesini 5 gün ile 1 ay arasında, İnterrail Bir Ülke Pass bileti ile de seçeceğiniz Avrupa ülkesinden herhangi birisinde 3 ile 8 gün arasında sınırsız serbest dolaşım olanağı sağlar.

İNTERRAİL NASIL YAPILIR?

İnterrail yapmanız için belirli şartları yerine getirmek durumundasınız. Yurt dışına çıkış için vize almanızın yanı sıra, vize işlemleri sırasında başvuracağınız konsolosluğa İnterrail biletini de sunmalısınız. Vizenizi aldıktan sonra dilerseniz Türkiye'den başlarsınız dilerseniz uçak ya da otobüsle başka bir ülkeye geçip rotanıza oradan başlarsınız.

İNTERRAİL HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

İNTERRAİL GLOBAL PASS ve İNTERRAİL BİR ÜLKE PASS aşağıda belirtilen 30 Avrupa ülkesinde geçerlidir:

Almanya,

Avusturya,

Belçika,

Bosna-Hersek*,

Bulgaristan,

Çek Cumhuriyeti,

Danimarka,

Finlandiya,

Fransa,

Hırvatistan,

Hollanda,

İngiltere,

İrlanda Cumhuriyeti,

İspanya,

İsveç,

İsviçre,

İtalya,

Karadağ*,

Lüksemburg,

Macaristan,

Makedonya Cumhuriyeti,

Norveç,

Polonya,

Portekiz,

Romanya,

Sırbistan,

Slovakya,

Slovenya,

Türkiye,

Yunanistan

(*) Bir Ülke Pass uygulamasına katılmamaktadır.

NE ZAMAN VE NASIL ALABİLİRSİNİZ?

İnterrail biletini yolculuğunuzun başlamasından en erken 3 ay önce alabileceğiniz gibi, yola çıkış tarihinizden bir gün önce de alabilirsiniz.