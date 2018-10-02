Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi başvuru şartları neler vize ücreti ne kadar?

Avrupa'da Schengen bölgesi kapsamında olan ülkelere gidiş için kullanılan vizenin adına Schengen denir. Schengen bölgesi kapsamında tam 33 ülke bulunmasına rağmen, vizeyle 26 ülkeye gidiş sağlanabilir. Bunun sebebi ise bazı ülkelerin tam kapsamlı olarak Schengen bölgesinde sayılmamasıdır.

HANGİ ÜLKELER SCHENGEN BÖLGESİ KAPSAMINDADIR?

Schengen Vizesi alarak 26 ülkeye tek bir vizeyle gidiş hakkı kazanırsınız. İşte Schengen Vizesine dahil 26 ülke;

Almanya

Avusturya

Belçika

Çekya (Çek Cumhuriyeti)

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Hollanda

İspanya

İsveç

İsviçre

İzlanda

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Lihtenştayn

Macaristan

Malta

Norveç

Polonya

Portekiz

Slovakya

Slovenya

Yunanistan

Ülkelerinde Schengen vizesi geçerlidir.

SCHENGEN VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?

Schengen vizesi ücreti 13 yaş üstünden itibaren 60 Euro. 6-12 yaş arası çocuklarda 35 Euro'dur.

SCHENGEN VİZESİ NEDİR? NE İŞE YARAR?

Schengen Vizesi Avrupa'da Schengen bölgesi adı altında kalan ülkeleri gezmek için gerekli olan belgeye verilen isimdir. Schengen Bölgesinde 33 ülke bulunmasına rağmen Schengen vizesi ile sadece 26 ülke gezilebilir. Bunun sebebi ise bu 26 ülke dışındaki ülkelerin tam kapsamlı Schengen Bölgesi kayıtları olmamasıdır.

SCHENGEN VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Schengen vizesine sahip olmak için pasaportunuzun en az 6 aylık geçerlilik süresine sahip olması gerekir. Ayrıca gidilmek istenen ülkenin internet sitesinden başvuru formu doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

İşte gerekli olan belgeler;

Biyometrik fotoğraf

Konsolosluğa seyahatin amacı ve planı hakkında detaylı yazı yazılmalıdır

Gidilecek ülkeye ait uçak biletinin kopyası

Gideceğiniz ülkede konaklayacağınız yerin konfirmesi

Sağlık nedeniyle kişinin ülkesine geri gönderilmesi gibi durumlarda 30.000 Euro teminat bedeli olan sağlık sigortasının yaptırılması gerekmektedir

İş yerinizde aldığınız maaşın ne kadar olduğunu belirten resmi yazı

Son 3 aylık SSK hizmet dökümü çıktısı

Son 3 ayın hesap hareketlerini belgeleyen banka hesap cüzdanı veya hesap dökümü

İş yerinden seyahat için alınan izin belgesi

Araç ruhsatı, tapu gibi mal varlığı belgeleri. (Zorunlu değil)

Tüm bu belgeleri tamamladıktan sonra Schengen vizenizi gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan alabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde maksimum en fazla 90 gün boyunca kalabilirsiniz.