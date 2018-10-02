Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi başvuru şartları neler vize ücreti ne kadar?

Avrupa'da Schengen bölgesi kapsamında olan ülkelere gidiş için kullanılan vizenin adına Schengen denir. Schengen bölgesi kapsamında tam 33 ülke bulunmasına rağmen, vizeyle 26 ülkeye gidiş sağlanabilir. Bunun sebebi ise bazı ülkelerin tam kapsamlı olarak Schengen bölgesinde sayılmamasıdır.
Schengen Vizesi alarak 26 ülkeye tek bir vizeyle gidiş hakkı kazanırsınız. İşte Schengen Vizesine dahil 26 ülke;
Almanya
Avusturya
Belçika
Çekya (Çek Cumhuriyeti)
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İzlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Lihtenştayn
Macaristan
Malta
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
Ülkelerinde Schengen vizesi geçerlidir.
Schengen vizesi ücreti 13 yaş üstünden itibaren 60 Euro. 6-12 yaş arası çocuklarda 35 Euro'dur.
Schengen Vizesi Avrupa'da Schengen bölgesi adı altında kalan ülkeleri gezmek için gerekli olan belgeye verilen isimdir. Schengen Bölgesinde 33 ülke bulunmasına rağmen Schengen vizesi ile sadece 26 ülke gezilebilir. Bunun sebebi ise bu 26 ülke dışındaki ülkelerin tam kapsamlı Schengen Bölgesi kayıtları olmamasıdır.
Schengen vizesine sahip olmak için pasaportunuzun en az 6 aylık geçerlilik süresine sahip olması gerekir. Ayrıca gidilmek istenen ülkenin internet sitesinden başvuru formu doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
İşte gerekli olan belgeler;
Tüm bu belgeleri tamamladıktan sonra Schengen vizenizi gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan alabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde maksimum en fazla 90 gün boyunca kalabilirsiniz.