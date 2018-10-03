Bangkok gezilecek yerler nereler? Bangkok'ta gezilecek yerler listesi...

Geleneksek Doğu kültürünün Batı'nın modern düzeniyle aynı yelpazede birleştiği Bangkok, Asya'nın göz bebeği konumunda bir şehir.

BANGKOK 'UN GEZİLECEK YERLERİ NERELER?

Son yıllarda inşa edilen modern yapılarla çehresi değişen Bangkok, buna rağmen hala daha tapınaklar şehri olarak anılmaya devam ediyor. Kadim tapınaklarla çevrili şehrin en eski yerleşim yeri Ratanoksin bölgesi, Bangkok'un hala daha bu şekilde anılmaya devam etmesindeki en önemli faktör.

Bangkok'ta taksi ulaşımı oldukça ekonomik. Ayrıca şehrin her tarafına metro ağıyla da ulaşmak mümkün. Bu sebeple gezmesi oldukça kolay olduğu söylenebilir.

1. Grand Palace

150 yıllık bir geçmişe sahip olan Grand Palace, Bangkok'un en değerli yapısı. Yüzün üzerinde tapınak ve binanın bulunduğu bir kompleks yapı. 1925 yılına kadar kraliyet konutu olarak kullanılan ve günümüzde halka açık bir müze olarak kullanımına devam edilen saraydaki bazı binalar hala daha kraliyetin kullanımında.

Burayı gezmek en az yarım gününüzü alacaktır. Bu sebeple öğleden önce gitmeniz vaktinizi en ideal şekilde değerlendirmeniz için doğru bir adım olacaktır. Müzenin ziyaret ücreti ise 500 Baht.

2. Zümrüt Budha Heykeli

Tayland halkı tarafından kutsal kabul edilen heykel, Grand Palace'ın içerisinde yer alıyor. 13. Yüzyıldan kalma, büyüklüğü yaklaşık olarak 66 santimetreyi bulan bu heykeli her gün binlerce turist ziyaret ediyor. Tapınak ziyareti sırasında mutlaka ayakkabılarınızı çıkartmanız gerektiğini unutmayın.

3. Yatan Budha Tapınağı

Bangkok'taki tapınaklar arasında en çok ilgi duyulanı. Şehrin en büyük Budist tapınağı olan Yatan Budha tapınağındaki aynı isimli heykel, 15 metre yüksekliğinde ve 46 metre uzunluğunda.

Tapınak aynı zamanda ülkenin ilk üniversitesinin bahçesi. Buraya yaptığınız ziyaret süresince içeride ibadet edenlere saygı göstermek adına sessiz olmanız gerektiğini unutmayın.

4. Wat Arun

Eyfel kulesi benzeri bu yapı tepeden tırnağa porselen malzemeden inşa edilmiş. Gün batımı sırasında ışıl ışıl parlaması, mistik bir görüntü ortaya çıkarıyor.