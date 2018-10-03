Batum'da nereler gezilir? Batum gezilecek yerler

Batum'u tanımaya geniş caddelerinde yürüyerek başlayın. Şehrin gezilecek yerlerinin tamamı neredeyse 1 günde gezilebilir. Ancak Batum'u daha yakından tanımak istiyorsanız şehir gezintisine 2 gününüzü ayırmanızda fayda var.

1. Batum Bulvarı

Palmiyelerin süslediği, 7 kilometre uzunluğunda ve şehir merkezinde bulunan plaja paralel bu bu bulvarda; çeşme, heykel, kafe gibi birçok vakit değerlendirme seçeneği mevcut. Özellikle yaz aylarının akşam saatlerinde turistler tarafından hınca hınç doldurulan bulvarda kaliteli restoranların yanı sıra yürüyüş alanları da bulunuyor. Bulvar boyunca rastlanan parkların yapımına 1881 yılında Alman bir bahçıvan tarafından başlanmış

2. Piazza Meydanı

Avrupa kentlerindeki meydanları anımsatan Piazza, beş bin yedi yüz metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu alanın içerisinde çok sayışa otel, pub, kafe ve restoranlar mevcut.

3. Tiyatro Meydanı

Poseidon Heykeli ve çeşitli renklerde çiçekler ile kaplanmış duvarlarıyla Batum'a gidildiğinde mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer.

4. Avrupa Meydanı

Batum'un ana meydanı. Hemen her meydanın sembollerinden biri olan havuz fışkiyesi, burada da sembol bir yapı.

5. Batum Limanı

Sviri kulesi ve işletme binası ile dikkat çekici bir yapı olan Batum Limanı'nın Karedeniz ticaretinden yeri büyük. Limanın çevresindeki bazı eski yapıların mutlaka keşfedilmesi gerekiyor.

6. Chacha Tower

İzmir'de bulunan Konat Saat Kulesi'nin adeta bir kopyası. Kulenin çeşmelerinden her akşam saat 7'den sonra 10 dakikalık süre boyunca Gürcü içkisi akıyor.

7. Batum Fener Kulesi

Osmanlı'nın 1863 yılında inşa ettiği bu yapı Batum Limanı'na oldukça yakın bir konumda yer alıyor.

8. Aşk Heykeli

7 metre uzunluğundaki bir metalden yapılmış olan heykel, Batum'a giden herkesin görmesi gereken bir sanat eseri. Bir erkek ve bir kadından oluşan iki farklı metal heykel, her on dakikada bir açı değiştiriyor ve iç içe geçiyor.