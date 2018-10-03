Söz konusu ipuçları adım adım uygulandığı takdirde hiçbir sorun yaşamadan vize almak mümkün. Özellikle ilk kez başvuruda bulunacak olanların ise daha titiz davranmaları gerekiyor.

Schengen vizesi nasıl alınır?

Schengen kapsamında ülkelerde kimlikle ziyaret edilmeye uygun değil. Vize başvurusunda bulunmak için öncelikle bir pasaport sahibi olmanız gerekiyor. Henüz pasaportunuz yoksa önce bir pasaport edinseniz iyi olur.

Vize çıkarmak için ne kadar çok vaktiniz varsa o kadar iyi. Pasaportunuzun son kullanım tarihine 6 aydan daha az bir zaman kalmış ise önce pasaportunuzu yeniletmenizde fayda var. Pek çok ülke 3 aydan daha az kullanım süresi bulunan bir pasaportla ülkeye girişi izin vermiyor.

1. Zamanında başvuru yapın

Vize sürecinde hiç akla dahi gelmeyecek birtakım aksaklıklar ortaya çıkabilir. Bu aksaklıklar dolayısıyla ertelenen vize işlemleri seyahat planınızı sekteye uğratabilir. Bu sebeple en mantıklı erkenden başvuruda bulunmak.

2. Konsoloslukların talep ettikleri evrakları eksiksiz bir şekilde temin edin

Evrak hazırlama konusunu ciddiye alın. Belgelerinin eksiksiz olması halinde vize almanıza engel teşkil edecek herhangi bir durum söz konusu değil.

3. Gelir durumunuzu doğru bir şekilde belgeleyin

Mal varlığınız ve banka bilgileriniz hakkında güvenilir olun. Yaşadığı ülkede mevcut bir düzeni olan, başka ülkeye seyahat ettiğinde o ülkede kaçak bir şekilde yaşamaya çalışmayacağı güvenini veren kişilerin vize alma sürecinde herhangi bir problem yaşamaları söz konusu değil. Konsolosluklar yaptıkları incelemelerde aylık gelirden daha çok bankada kaç paranız olduğuyla ilgilenirler. Son 3 aylık banka hesap dökümünüzü vize belgelerinizin arasına ekleyin.

4. Uçak bileti ve otel rezervasyonlarınızı önceden yapın

Hem konsoloslukta hem de havaalanındaki pasaport görevlisinin kontrolü esnasında ülkenizi dönüş için önceden rezerve ettiğiniz uçak bileti, herhangi bir sorun yaşamanıza engel olur. Aynı şekilde görevlilere ülkeye giriş yaptığınızda nerede kalacağınız hakkında bilgi vermeniz de şart.

5. Mülakata zamanında gidin

Özellikle ilk kez Schengen başvurusu yapacakların bizzat konsolosluklara müracaat etmeleri gerekiyor. Mülakat sırasında ülkeyi neden ziyaret etmek istediğinizi sakince anlatın ve kesinlikle mülakat tarihinde konsoloslukta bulunmayı önemseyin.