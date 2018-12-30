Kış tatilinin en beyaz adresi Laponya

BUGÜN NELER OLDU

Laponya (Lapland), doğal güzellikleriyle gelen ziyaretçileri adeta kendine âşık ediyor. Kar manzaralı, bol geyikli bir bölge burası. Finlandiya'ya bağlı 180 bin nüfuslu bölge şu sıralar yılın en güzel zamanlarını yaşıyor. Karın yağmasıyla birlikte ortaya çıkan manzaralar oldukça heyecan verici. Laponya aynı zamanda Kuzey Işıkları'nı gören en güzel yerlerden biri. Gelin, hep birlikte ren geyikleri ve haski köpekleri eşliğinde, Kuzey Işıkları'nın altında masalsı Laponya'yı keşfedelim.Laponya'da iglolarda konaklamak bir gelenek. Yarım daire şeklinde komple camdan oluşan iglolar karın yağışını ve manzarayı seyretmek için harika bir yer. Kakslauttanen Artic Resort en çok tercih edilen otellerden. Yattığınız yerden tüm gökyüzünü izleyebiliyorsunuz. Oda yerden değil, camdan ısıtmalı. Hal böyle olunca camınızın üzerinde asla kar birikmiyor. Anlayacağınız 7/24 kesintisiz bir görüntü var. Kuzey Işıkları, gökyüzü ve tüm yıldızlar üzerinizde güzel bir uyku çekiyorsunuz. Dört sıra halinde toplam 20-25 tane iglo var. Ulaşım kızaklarla sağlanıyor. Sabah uyanıp güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra çevredeki buz otelleri de gezebilirsiniz. Buz oteller ve restoranlar her yıl yaza doğru yıkılıyor. Kış yaklaşırken de tekrar inşa ediliyor.Noel Baba Köyü, ülkenin kuzeyinde Rovaniemi kasabasına yaklaşık yedi kilometre uzaklıkta bulunuyor. Noel Köyü'ne vardığınızda, Kuzey Kutup Dairesi'nin nerede olduğunu gösteren o çizgiyi görebileceksiniz. Hatta burada Noel Baba'nın bir ofisi bile var. Ahşap kaplamalı, müthiş dekore edilmiş ve köyün en güzel evi.Bu küçük ofisi ziyaret ettiğinizde karşınıza bir zaman makinesi çıkıyor. Makineyi gören çocuklar Noel Baba'nın, tüm dünyaya aynı anda nasıl hediye dağıttığını anlamış oluyor. Noel Baba sizinle fotoğraf çektiriyor, hediye veriyor, konuşuyor... Çocuklar için rüya gibi bir yer anlayacağınız.Gitmişken eskimo evlerini de gezebiliyorsunuz. Kısa bir geyik gezisi yapabiliyor ya da buz kaydırağına binebiliyorsunuz. Hatta geyikli kızak turu sonrasında isteyenler kızak ehliyeti alabiliyor. Otel, lokanta, eğlence merkezi ve aklınıza gelebilecek her türlü şey var bu köyde. En son gitmeden Santa Park'a uğramayı unutmayın. Güzel bir eğlence sizi bekliyor. Köyü ücretsiz olarak ziyaret edip keşfedebiliyorsunuz.Ancak ren geyiği kızak gezintisi gibi etkinliklerde yer almak istiyorsanız ekstra ücret ödemeniz gerekiyor.Kuzey Işıkları'nın en güzel izlendiği yer arasında Laponya. Bunun için açık ve karanlık bir gökyüzü yakalamak yeterli. Gökyüzünden gelen yüklü parçacıkların dünyanın atmosferine girmesiyle oluşan bu ışık ve renk şölenini görmek için tüm dünya buraya akın ediyor.Kuzey Işıkları size 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri arasında göz kırpmaya başlıyor. Ama şunu unutmayın ki, Kuzey Işıkları'nı görmenin en iyi yolu şehir ışıklarından olabildiğince uzaklaşmak. Eğer soğuk hava sizi tahmin ettiğinizden daha çok etkilerse, Kuzey Işıkları'nı izlemenin başka yolları da var. Aurora Bubbles denilen baloncuk/ kabarcık şeklindeki odalarda konaklayarak, şeffaf camdan renk şölenini izleyebiliyorsunuz. Bunun için Bubble Otel'i tercih edebilirsiniz. Odalar maksimum iki kişilik. Tercihe göre tek kişi de kalabiliyorsunuz.Laponya'nın başkenti Rovaniemi, Kuzey Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Çevresinde yer alan Noel Baba kasabaları ve doğal kış güzellikleriyle öne çıkıyor. Ama burada kışlar çok uzun. Yazlar da bir o kadar kısa. Yazın en yüksek sıcaklık 19 derece. Ama bunlar gözünüzü korkutmasın. Bugünlerde Rovaniemi bembeyaz bir kış güzelliğine bürünüyor. Geyik ve haskilerle karlar üzerinde seyahat edip, donmuş göllerin üzerinde yürüyebilirsiniz. Kutup hayvanlarını daha yakından tanımak için güzel bir deneyim! Ren geyiği turları bölgede oldukça popüler. Ren geyikleri çok hızlı gitmiyorlar ama bazı bölgelerde hızlarını artırıyorlar. Laponya'da 200 bin civarında ren geyiği yaşıyor. Ama sadece 4 bin tanesi safarilerde kullanıyor. Geri kalanlar çevredeki ormanlarda yaşıyor. Ren geyiği safarisi Laponya'da oldukça yaygın bir sektör haline gelmiş.