Tapastan ötesi

Avrupa'nın en keyifli şehirleri arasındadır benim için Barselona. Dört mevsim yaşayan, kimi zaman İstanbul hissi veren şehir, lezzetli yemekleri, sahili ve sıcak atmosferi ile her zaman tam bir tatil ve kaçış noktası olmuştur. Barselona daha çok tapasları ile anılsa da benim için gerçekten çok iyi lezzetlerin olduğu, günün her saatini keyifle değerlendirebildiğim nadir yerlerdendir. Genelde hava güzel olduğu için sabah güneşle uyanmak ve güne başlamak keyifli oluyor. Kahvaltınızda farklı sunumlar, renkli, neşeli lezzetler olsun isterseniz eğer Brunch and Cake tam sizin yeriniz diyebilirim. Küçücük bir yerde popüler olmuş ve sürekli kapısında sıra olan bu şirin konsept mekan, farklı meyve suları ile kahvaltınıza lezzet katacağı gibi, görsel şölen de yaşatacak.Barselona'da öğlen yemeği için birçok farklı alternatif var. Sağlıklı ve glütensiz yemek peşindeyseniz bu tavsiyem için bana teşekkür edebilirsiniz. Flax and Kale sağlıklı yemek işinde gördüğüm kadarı ile sınırları aşmış. Yemekleri lezzetli hale getirebilmiş en iyi yer olma özelliğini hâlâ koruyor. Salatalar gerçek anlamda görsel şölen olarak sunuluyor. Ürünleri dalından yeni koparılmış gibi diri, taze ve lezzetli. Bu da damak tadınızı zenginleştiriyor. "Sağlıklı alternatifler bir kenarda dursun tatildeyim yiyeceğim, içeceğim" diyorsanız; haftanın her günü öğlen ve akşam için El National'ı tavsiye ederim. Kocaman bir pasaj içerisinde sekiz farklı konsepti ile hizmet veriyor. İster deniz mahsulleri, ister et çeşitleri yiyebileceğiniz her zaman kalabalık olan bu pasaj hem Barselonalılar hem de turistler için şehrin vazgeçilmezlerinden. El National'da benim favorim La Braseria. Girişte solda yer alan konseptte kırmızı etler özel bir ızgarada pişiriliyor ve gerçekten çok iyi bir ustalıkla hazırlanıyor.Barselona'ya her gittiğimde mutlaka uğradığım ve beni şehrin yerlisi gibi hissettiren Bar Central'dan söz etmeden de geçemeyeceğim. Şehrin en kalabalık caddesi La Rambla üzerinde bulunan La Boqueria, buranın çarşısı olarak hizmet veriyor. Çocukluğumda annemle gittiğimiz Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı havasındaki La Boqueria'nın içerisinde konumlanan Bar Central'da hayatınızda yiyebileceğiniz en lezzetli deniz mahsulleri yapılıyor. Bu arada lüks bir şey beklemeyin sakın. Bar önünde taburelerde oturuyorsunuz. Siz barda oturup siparişlerinizi beklerken alışveriş yapanlar yanınızdan geçiyor. Bu salaş ama işini çok iyi yapan bu işletmede size tavsiyem kerevit ve vongole kum midyesini mutlaka yemeniz. Sonrasında da paylaşımlık olarak sunulan karışık deniz mahsulleri tabağı siparişi verin. Fiyat ve lezzet performansı olarak sizi hayran bırakacak bu salaş yer, eminim sizin de vazgeçilmez adresleriniz arasında yerini alacak."Bunların hepsi iyi ama akşam nerede yiyelim, neler yapalım" diyorsanız şimdi sırada akşam tavsiyelerim var. Geceye başlarken önce şık bir yerde yemek yemek sonra biraz da bar atmosferinde takılmak isterseniz Boca Grande ve Boca Chica sizin için uygun olacaktır. Boca Grande tipik bir İspanyol mutfağı menüsüne sahip. Hoş yemeklerinden daha çok tuvalet dekorasyonu konuşulan, tuvalet resimleri sosyal medyada paylaşılan ve hatta tuvalet katında zaman zaman partiler yapılan farklı bir yer. Boca Chica ise Grande'nin üst katında bulunan, içeri girdiğinizde uzun barı ve dekorasyonu ile sizi heyecanlandıracak, geceyi biraz daha uzatabileceğiniz bir bar olarak tasarlanmış. Yalnız bu iki mekan için ayrı ayrı rezervasyon yaptırmayı unutmamanızı tavsiye ederim. Barselona'da şık bir balıkçıya gitmeyi düşünüyorsanız size Botafumeiro'yu öneririm. 1975 yılında açılan restoran, deniz mahsulleri açısında çok zengin bir menüye sahip olması, kalabalık aile ve iş yemekleri için tercih edilmesi ile ünlenmiş olduğu için burası için de mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.Son tavsiyem sizler için ters köşe olacak. Çünkü ilk gittiğimde benim için de öyle oldu. Barselona'da bir İtalyan restoranı düşünün, kapısına geldiğinizde "Acaba doğru yerde miyim? diyeceğiniz. İçeri girdiğinizde ise klasik İtalyan mimarisine sahip, heykellerle dekorasyonu zenginleştirilmiş bir restoran çıkıyor karşınıza. Restoranın ortasında Barcelona futbol takımının yedek kulübesinin renkli koltuklarını gördüğünüzde de tekrar şaşıracaksınız diye tahmin ediyorum. Ben koltukları görmenin şokunu üzerimden atınca "Neden?" diye sordum. Barcelonalı futbolcular ve yönetim ekibi buraya çok fazla geliyormuş. Bu yüzden onlar için bu koltukları dekorasyonun bir parçası haline getirmişler. Bugüne kadar yediğim en iyi İtalyan yemeğini İtalya'da değil de Barselona'da yedim desem ciddiye almayabilirsiniz ancak tatil planınıza bir Da Greco'yu, bir de hava güzelse sahilde bisiklet kiralayıp tur atmayı eklemenizi tavsiye ederim. Bu tavsiyeler sonrası Barselona'yı daha fazla seveceğinize eminim.