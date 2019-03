“Ada, Batılıların terapi merkezi”

BUGÜN NELER OLDU

Tayland'ın Phuket Adası, Asya'da tatil için en çok tercih edilen yerler arasında yer alıyor. Denizi, kumsalları, gece hayatı, lezzetli yemekleri ve iç kesimlerdeki doğal güzellikleriyle dikkat çeken adayı Türkler de çok seviyor. Ben de Phuket'i çok seviyorum, hatta artık kendimi Phuket'li görüyorum. Phuket'i bir Phuket'liden dinlemek isterseniz yazıyı okumaya başlayabilirsiniz. Önce size Phuket'in ve Phuket'lilerin genel özelliklerinden bahsedeyim. Phuket daha çok yabancıların terapi merkezi olarak seçtikleri bir yer. Çok ciddi cilt hastalarıyla mücadele edenler buradan başka yerde yaşayamaz. Mesela Phuket'te güneş alerjisi çok az duyulan bir vaka; çünkü konum olarak ozon tabakasının en kalın olduğu yerde. DERT YANMAK AYIPTaylandlılarda statülerini ortaya koyma mücadelesi göremezsiniz. Zengin olma gibi bir çabaları ise hiç yok. Batı kültüründeki gibi dert anlatmak ve problemleri konuşmak da saygısızlık olarak görülür. Tsunami felaketinde en yakınlarını kaybedenler bile metanetlerini kaybetmediler ve duygu sömürüsü yapmadılar. Zaten yüzyıllardır aklın yanında olan bir topluluk, zaten bu savaşmadıklarından da belli. Vefat eden krallarına saygı ve sevgi en üst seviyede. Çoğunluğu Budist olan Tayland'ın yüzde 20'si Müslüman ve Müslümanların çoğunluğu Phuket'te yaşıyor. İki dine mensup bu ırkın aralarındaki sevgi, saygı ve yardımlaşma da üst seviyede. Budist halk yeri gelince yoksul Müslüman kardeşlerine, camilerine yardımda bizlerden çok daha hızlı hareket ediyor. 365 gün hava sıcaklığı 30 derecelerde olan Phuket, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları dışında her zaman keyif alınacak bir yer. Yazın yağmurları dışında rahatsız edici iklim şartları yok. Phuket'e gitmeye karar verdiyseniz, konaklama, yeme-içme, eğlence, plaj ve alışveriş önerilerime geçebiliriz.Phuket'te iş dünyasının önde gelen isimleri ve starların tercih ettiği Amanpuri Hotel benim de en beğendiğim yer. İçerisinde üç restoran ve bar bulunuyor, öğlenleri açık büfe hizmet veriyor. Surin Beach'te bulunan otel, kalitesi ve sadeliği ile Tay zevkinin doruğu sayılabilir. Adadaki çok iyi otellerden biri de Banyan Tree. Otelin bulunduğu Laguna bölgesi, sahili, restoranları ve alışveriş yerleriyle kaliteli ve lüks tatili sevenler için birebir. Burada yer alan Boat Avenue Mall'un küçük butiklerini çok severim. Laguna'daki Little Paris ise benim favori restoranlarımdan biri. Yine burada yer alan ve sabah kahvaltısı için Tween Palms Otelleri'nin işlettiği Bake, dünya standartlarındaki servis ve tatlılarıyla revaçta. Laguna'daki otellerden Dusit Laguna ise diğer otellerden daha makul fiyatlara sahip ve sahili ile revaçta olan bir otel. Aynı sıradaki Mövenpick Hotel de çok güzel. Bu sahildeki gösterişsiz restoranların hepsi zevkle yemek yiyebileceğimiz yerler. Ben genelde Tony'yi tercih ederim.Eğlence düşkünüyseniz Patong bölgesine gitmeniz gerekiyor. Barlar ve gece kulüpleriyle dolu. Uzun bir sahil şeridi olan Patong'da sabaha kadar her tür insanı eğlenirken görebilirsiniz. Patong'daki takı alışveriş merkezi Jung Ceylan ve Central binlerce turistin uğrak adresi. Jung Ceylan'daki Pimnara Spa, cilt bakımı ve masajlarıyla meşhur. Çok uygun bütçesi ve inanılmaz temizliğiyle yüzlerce insana hizmet veriyor. Baan Rim Pa ise harika günbatımı manzarası ve Tay mutfağı ile Patong bölgesinin en gözde restoranı. Plaj eğlencesi için Layan Beach'teki (daha önce Nikki Beach'ti) Dream Beach Club ideal bir yer. Denizi, müzikleri ve yemeğiyle çok gözde bir beach club. Bangtao Beach'teki Catch Club da, DJ'i, yemekleri ve denizi ile çok popüler. Eğlence olarak ekleyebileceğim bir de Simon Cabaret var. Bir eğlence merkezi olan FantaSea ise daha çok çocukların eğlence yeri olarak bilinse de büyüklerin de çok ilgi gösterdiği bir yer. Dünyanın en büyük açık büfesi burada, tam 4 bin kişilik... Buradan artan yemekler barınaklara veriliyor.Kamala da, adanın ünlü bölgelerinden biri. Andara Hotel, en güzel otellerden biri ve içindeki Silk Restaurant, Tay mutfağına sahip bir fine dining restoran. Phuket Town'daki Ka Jok See da dünyanın en eğlenceli bar ve restoranı. Çok küçük olduğu için rezervasyonsuz ve tanıdık olmadan yer bulmak imkansız. Ancak Türkleri çok seven ve sık sık Türk müziği de çalan sahibine nazımızı geçirebiliyoruz. Layan Beach'teki Anantara Hotel de çok güzel. İçindeki Zuma ise sahibi Türk olması sebebiyle övündüğümüz bir restoran. Bu arada Bangtao Beach'teki Palm Seaside Restaurant da favorilerim arasında.Tatilde alışverişi sevmeyen yoktur herhalde. Alışveriş için öncelikle size, sahibi yakın arkadaşım olan Asya'nın en popüler markası Paul Ropp'u önereceğim. Bu markanın kıyafetleri, özel dokuma kumaşları ve renkleriyle adeta birer sanat şaheseri. Hong Kong'ta yaşayan ve çok güzel bir kadın olan Marie France Van Damme'ın kendi adını verdiği kadın giyim markası da Asya'nın en ünlü markalarından. Tayland, Hong Kong başta olmak üzere birçok gözde yerde butiği var. Kendi dokuması ve modelleriyle dolabımın resort kıyafet olarak büyük yüzdesini kaplar. Tayland ile özleşmiş Jim Thompson da, Hermes kalitesiyle yabancıların gözde markaları arasında yer alır.Dünyanın en gözde masajlarından biri herhalde Tay masajı. Tay masajı benim de dünyada en sevdiğim masaj. Aküpresür, yoga, zen, shiatsu ile benzerlik gösterir. Budist öğretilerinden esinlenmiştir. Vücudun enerji hattı boyunca yavaş, ritmik basınç ve germe ile yapılır. Tay masajını, otellerden çok lokal yerlerdeki halk masaj salonlarında yaptırmayı tercih ederim.