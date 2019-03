Yoldan çıkaran caddeler

BUGÜN NELER OLDU

Yılbaşı zamanı New York'taki meşhur 5th Avenue yani 5. Cadde'de sadece vitrinlere bakmanın bile keyfi başkadır. Hatta çoğu moda dergisi vitrinleri yarıştırır, en iyisini seçer. Üstelik sadece New York da değil, dünyanın birçok yerinde sükseli mağazaları, tasarım butikleri ve hatta kafeleriyle baştan çıkartan caddeler var. Peki ama en iyi alışveriş caddeleri hangileri? Kendi favorilerimi yazdım. Sıralamayı yaparken epeyce de bir araştırma yaptım. Hiç gitmediğim ama ünü dünyayı sarmış caddeleri de unutmadım. O halde iyi tatiller ve alışverişler dilerim.Alışverişe İspanya'nın hatta Avrupa'nın en pahalı caddelerinden birine Calle Serrano'ya gidiyoruz. Madrid'in en şık muhitlerinden birine... Dünyaca ünlü modaevlerinin şubelerine ve tasarım butiklere burada rastlayabilirsiniz. Lüks kafeler de cabası.İskandinavya'nın incisine gidelim şimdi de. Kuzeyin en kozmopolit, en eğlenceli şehirlerinden birine. Stroget Caddesi'ni cazip kılan en önemli özelliği trafiğe kapalı olması. Üstelik Avrupa'daki en uzun trafiğe kapalı alışveriş caddesi burası. Lüks markalar dışında her bütçeye hitap eden zincir mağazalar da var. En keyifli tarafı ise kaldırıma masa atan kafelerde kahve molası verebiliyor olmanız.Bu yıl Amsterdam'da Rembrandt yılı olduğunu biliyor muydunuz? Yazılarımı yakından takip edenler biliyordur. Ünlü ressamın ölümünün 350. yıldönümü sebebiyle Rijksmuseum'da Rembrandt sergisi açıldı. Yıl boyunca da ressamın anısına farklı aktiviteler düzenlenecek. Kısacası Amsterdam'a gitmek için 2019 doğru zaman. Gitmişken alışveriş yapmayı da ihmal etmeyelim, P.C Hooftstraat Caddesi'nde gezinelim. Zaten çok uzun bir cadde değil. Ama lüks markalar dışında tasarım butikler de var. Ülkenin en pahalı apartmanları da yine cadde üzerinde. Hem müzelere sadece yürüme mesafesinde.Tam olarak bir cadde sayılmaz. Sekiz bloktan oluşan Tokyo'nun en meşhur bölgesi Ginza. Lüks mağaza zincirlerine ve en ünlü modaevlerinin son koleksiyonlarına burada rastlamak mümkün.Hani şu Pretty Woman filminde Julia Roberts'ı geri çeviren mağazaların olduğu cadde. Neyse ki Richard Gere olaya el atmıştı da sonuç tatlıya bağlanmıştı. Rodeo Drive için 'kırmızı halı' tanımlamasını da yapabiliriz. Ne de olsa her an bir Hollywood ünlüsüne burada rastlayabilirsiniz.Avrupa'daki en şık insanların dolaştığı caddeye ışınlanıyoruz şimdi de. Sanırsınız şık olmayan Milano'ya kabul edilmiyor. Dünyaca ünlü moda evlerinin hepsi bu caddede yer alıyor. Ayrıca birçok ünlü mücevher firmasının da son koleksiyonları vitrinleri süslüyor.Çoğu kişi Zürih'i sıkıcı bulur, bense klas ve eğlenceli. Cadde üzerinde lüks markalar dışında İsviçre'nin en önemli saat markalarının da mağazaları bulunuyor. Caddenin bitiminde de Confiserie Sprungli bulunuyor. 1836'dan beri hizmet veren bu pastanede her şey çok lezzetli ama makaronu başka yerde tadamayacağınız türden, benden söylemesi.Bir alışveriş yazısı Paris'siz tamam sayılamazdı. İnsan Avenue Montaigne'de gezinirken vitrinlere mi yoksa görkemli yapılara mı baksa şaşırıyor. Dünyanın en iyi mücevher firmaları ve butikleri caddede yan yana sıralı.Prada, Gucci, Stella McCartney gibi lüks markaların bulunduğu cadde. Avrupa'nın en kalabalık caddelerinden biri burası. Hem bir başka şık ve trendy cadde olan Sloane'a yürüme mesafesinde.Son yıllarda Disney Store, Abercrombie&Fitch, H&M gibi markaların istilasına uğramış olsa da hala dünyanın en iyi alışveriş caddesi. Özellikle yılbaşı zamanı markalar 5. Cadde'deki vitrinlerini süsleme konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Almasanız da sadece vitrinlere göz atmak için bile gitmeye değer.Bette Nash'ın hikayesi birçoğumuza örnek olacak cinsten. 82 yaşındaki Nash, hala Amerikan Havayolları'nda hosteslik yapmaya devam ediyor. Uçuş görevlisi olarak kariyerine başladığında Dwight D. Eisenhower Amerikan Başkanı idi. Geçen haftalarda doğum gününü kutlayan Nask aynı zamanda Amerikan Havayolları'ndaki 60. yılını doldurdu. Hatta onun anısına havayolu şirketi kariyerine ilk başladığı nokta olan Washington D.C.'deki Reagan Ulusal Havalimanı'nda bir jübile töreni düzenledi. Uçuş görevlisi adına kiliseye 10 bin dolar bağışta bulundu ve kendisine Tiffany's marka pırlanta küpeler armağan etti. Nash de günümüzde uçan en tecrübeli hostes olarak havacılık sektörüne damgasını vurdu.