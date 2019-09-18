Bitlis’de gezilecek yerler… Bitlis’de görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) BİTLİS KALESİ

Bitlis'in il merkezinde görkemli bir yapı olan Bitlis Kalesi, dik bir yamaçta bulunmaktadır. Kale, şehrin tarihine ışık tutan yapılardan biri olup, M.Ö. 312 yılıyla tarihlendirilmektedir. Büyük İskender'in emri ile Leys Bedlis'in yaptığı kalenin manzarası muhteşem… Kale sarp kayalıklara yapıldığı için etrafında savunma hendeği yoktur.

2-) SÜPHAN DAĞI

Türkiye'nin 3. büyük doruğu olan Süphan Dağı, Patnos, Adilcevaz, Malazgirt ve Ahlat sınırlarında kendini göstermektedir. Dağa tırmanmak için haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları en uygun zamandır.

3-) NEMRUT KRATER GÖLÜ

Dünyadaki en büyük ikici krater gölü olma özelliğine sahip olan Nemrut Krater Gölü, ülkemizin ise en büyük krater gölüdür. 10 kilometrelik bir genişliğe sahip olan gölün en derin kısmının 155 metre olduğu saptanmıştır. Göl Bitlis'e 26 km, Tatvan ilçesine ise 15 km uzaklıkta yer almaktadır ve ismini Babil Kralı Nemrut'tan almıştır.

Muhteşem bir doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü, özellikle bahar ve yaz aylarında adeta bir görsel şölen sunmaktadır. Gölün maviliğinin, bahar aylarından büyüyen yemyeşil otların ve çiçeklerle bezeli toprak yapısının etkisiyle en fazla ziyaretçisini de bu mevsimlerde ağırlamaktadır.

4-) HİZAN CAMİİ

Bitlis-Gayda yakınlarında bulunan Hizan Camii, şehrin en eski yapılardan biri olup, şehre gelen turistlerin ziyaret noktalarından biridir.

5-) BİTLİS ULU CAMİ

Bitlis Ulu Camii, kitabesine göre 1150 yılında Ebu'l Muzaffer Muhammed tarafından inşa ettirilmiştir. Bitlis'in diğer camileriyle aynı mimariye sahiptir ve minaresi camiye sonraki dönemlerde eklenmiştir. Minare kitabesine göre 1492 yılında yapılmıştır.

6-) RAHTA KERVANSARAYI

El Aman olarak da bilinen Rahva Kervansarayı, Bitlis-Tatvan yolu üzerinde bulunmaktadır. Geniş bir arazide kurulan Rahva Kervansarayı, XVI. yüzyılda Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilmiştir; fakat bir kitabesi bulunmamaktadır.

7-) AHLAT MÜZESİ

Ahlat Müzesi, Bitlis'in en çok ziyaret gören gezi noktalarından biridir. Müze, 1971 yılında hizmete açılmıştır. İlk dönemlerde açık hava müzesi olarak düzenlenmiş sonrasında bulunduğu noktaya bir müze binası yapılmıştır. Ahlat Müzesi zengin bir koleksiyona sahiptir.

8-) EMİR ALİ KÜMBETİ

Kitabesi Rus harbinde kırılmış olduğu için yapılış tarihi tam olarak bilinememekle birlikte mimari özelliklerinden yola çıkılarak 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Ahlat, İki Kubbe mahallesinde bulunan ve yapılan araştırmalar sonucunda inşası 1306 yılına kadar dayanan kümbet, Emir Ali adına yapılmıştır. Kare planlı bir ana mekana sahip Emir Ali Kümbeti, tek katlıdır. Kümbetin avlusuna doğuda bulunan kapısından girilir. Türbe kısmı ise; sivri bir kemerle avluya açılır. Ahlat kümbetleri arasında değişik planı ile dikkati çeken Emir Ali Kümbeti daha çok eyvanlı kümbetleri arasında yer alıyor.

9-) AHLAT MEZARLIĞI

Bitlis'in Ahlat ilçesi, Urartulardan Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyan, bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri. Ziyaretçilerini adeta tarihte bir yolculuğa çıkaran Ahlat ilçesi, sahip olduğu tarihi eserlerle adeta bir açık hava müzesi özelliği taşıyor. Ahlat, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak bilinen Ahlat Mezarlığı'na ev sahipliği yapıyor.

10-) ŞEREFİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ

Bitlis'in merkezinde bulunan Şerefiye Camisi ve Külliyesi; medresesiyle, imaretiyle, hamamıyla ve türbesiyle büyük bir yapıdan oluşmaktadır. Şerefiye Külliyesi, merkezdeki çarşının içinde bulunduğu için kolay bir ulaşıma sahiptir. Cami, dikdörtgen planlı olarak yapılmış olup, inşaatı sırasında kırmızı kesme taş kullanılmıştır. Caminin özellikle minberindeki ağaç işçiliği görülmeye değer değerdir. Görkemli bir eser olan Şerefiye Camisi ve Külliyesi, Bitlis'te ziyaret etmeniz önerdiğimiz yerlerden biridir.