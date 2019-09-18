Burdur’da gezilecek yerler… Burdur’da görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) SALDA GÖLÜ

Bolu şehir merkezine 42 km'lik bir mesafede yer alan Yedigöller Milli Parkı, mutlaka keşfetmeniz ve görmeniz gereken adreslerden bir tanesidir. 1642 hektarlık bir alanda konumlanmış olan park, 1965'de Milli Park ilan edilmiş ve ziyarete açılmıştır. 7 adet göle ev sahipliği yapan ve doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken bölge, 100'ün üstünde farklı kuş türüne de ev sahipliği yapıyor ve bazı kaynaklarda bu sayının 120'ye ulaştığı söyleniyor.

2-) GÖLHİSAR

Bolu şehri sınırları içerisinde yer alan Göynük ilçesinde bulunan Zafer Kulesi, Sakarya Meydan Muharebesi zaferini temsilen yaratılmış eserlerden bir tanesidir. 1960 yılında bir restore çalışması ile yeniden hayata döndürülen ve aslına uygun şekilde restore edilen bu yapı da yine keşfetmeniz gereken eserlerden bir tanesidir.

3-) SAGALASSOS TARİHİ KENTİ

Sagalassos Türkiye'nin güneybatısında, Burdur'un Ağlasun ilçesinde yer alır. Bölgede insana ait ilk izler MÖ 10 000'e kadar uzanır. Sagalassos'un tarihinde en etkili isim büyük olasılıkla Roma'nın ilk imparatoru Augustus'tur.

4-) ARKEOLOJİ MÜZESİ

1969 yılında ziyarete açılan Burdur Müzesi 57 binden fazla arkeolojik ve etnografik esere ev sahipliği yapmaktadır.

5-) BURDUR SAAT KULESİ

Burdur kent merkezinde bulunur. 1830 yılında Konya valisi tarafından bu kule inşa edilmiştir. Fakat 1914 yıllında meydana gelen depremde yıkılmıştır. Daha sonra Kâhyaoğlu Hacı Ali Emir Bey tarafından 1936-1937 yıllarında yeniden inşa edilmiştir. Yaklaşık 35 metre yükseklikte bulunur.

6-) SUSUZ KERVANSARAY

Yapımı 13. yüzyıla dayanan Susuz Han Susuz köyünde bulunur ve adını da bu köyden almaktadır. Planı kareye yakın bir dikdörtgen şeklinde olan bu yapı Anadolu Selçukluları dönemine aittir. Orta yerinde bir kubbe bulunur ve batı cephesinde, tak biçiminde bir giriş kapısı olan hanın kapı katının yan sövelerinde bulunan birbirinden farklı geometrik desenler göz kamaştırıcıdır.

7-) KREMNA ANTİK KENTİ

Bucak ilçe merkezine 25 km uzaklıkta Çamlık Köyünde yer almaktadır. Aksu Vadisine hakim, çevresi uçurumla çevrili bir tepe üzerinde yer alan antik kent; ilginç konumundan dolayı "uçurum" anlamına gelen Kremna ismini almıştır. Pisidialılar tarafından kurulan antik kent en parlak dönemini MS. 2. Yüzyılda yaşamıştır. Kremna Antik Kentinden günümüze bazilika (mahkeme salonu), kütüphane, kilise ve akropol kısmı ulaşmıştır.

8-) KUŞ GÖZLEM EVİ

Burdur'da bir zamanlar bulunan en nadir kuşları takip edebileceğiniz bir terası bulunuyor. Huzurlu bir mekan. Semaverde çay içilebilecek güzel yerlerden. Zamanında gidilirse sürü şeklinde büyük kuşların uğrak yeri.

9-) TAŞ ODA KONAĞI

17. yy'dan kalma Osmanlı mimarisinin güzel örneklerinden biridir. Ayrıca, gitmişken kahvaltıda bir kahvaltıda yapabilirsiniz.

10-) DOĞA TARİHİ MÜZESİ

Kavaklı Rum Kilisesi binasının onarılıp teşhir tanziminin yapılmasıyla oluşturulan müzede Burdur'un Kemer ilçesi Elmacık Köyü'nde yapılan fosil kazılarında ortaya çıkan dev bir güney filine ait iskelet ile tarih öncesi canlılara ait kalıntılar sergilenmektedir.