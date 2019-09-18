Çanakkale’de gezilecek yerler… Çanakkale’de görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ

1915 yılında, Çanakkale Muharebeleri'nde hayatını kaybeden Türk askerleri anısına yaptırılan Çanakkale Şehitliği & Şehitler Anıtı, ziyarete açıldığı 1960 yılından günümüze kadar tüm vatanseverleri ağırlıyor.

2-) TRUVA ANTİK KENTİ

Çanakkale gezilecek yerler arasında başı çeken Truva Antik Kenti, İlyada ve Odysseia destanının yazarı Homeros'a ilham veren; varlığı neredeyse 3500 sene öncesine dayanan ve tarih boyunca tekrar tekrar inşa edilse de gizemini dün gibi koruyan tarihi bir durak olmasıyla öne çıkıyor. Dünya Kültür Mirasları listesine adını yazdıran ve Truva Atı'na ev sahipliği yapan bu esrarengiz kente aynı zamanda Troia Bölgesi'de deniliyor.

3-) AYNALI ÇARŞI

1890 yılında inşa edilen Aynalı Çarşı, Çanakkale türküsüne konu olmasıyla hafızalarda yer ediyor desek doğru olur. Geçmişte yalnızca beygir eşyalarının, süslerinin ve gözlüklerinin satıldığı bu çarşı ismini de "ayna" denilen bu gözlüklerden almakta; ancak Aynalı Çarşı günümüzde yöresel hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlara ev sahipliği yapıyor.

4-) KİLİTBAHİR KALESİ

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve hiç zarar görmeden ayakta durmayı başaran bir kaleye ev sahipliği yapan Kilitbahir, deniz kilidi anlamını taşımakta ve Gelibolu Yarımadası'nda konumlanan bir köy olarak gezilip görülmeyi hak ediyor.

5-) ASSOS ANTİK KENTİ

Ayvacık ilçesi yakınlarındaki Behramkale Köyü'nde yer alan Assos Antik Kenti, tarih boyunca Lidyalılardan Perslere, Pergamonlardan Romalılara kadar birçok uygarlığın hüküm sürdüğü bir bölge olmasıyla öne çıkıyor. M.Ö 900'lü yıllarda inşa edilen kentin tepe kısmında Athena Tapınağı kalıntıları bulunmakta.

6-) 57. ALAY ŞEHİTLİĞİ

Çanakkale Muharebeleri'nde, Yarbay Hüseyin Avni Bey'in komutasındaki 628 kişinin şehit düştüğü 57. Alay askerleri anısına yapılan 57. Alay Şehitliği, ziyarete açıldığı 1992 senesinden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Bu hüzün dolu noktayı ziyaret ederek, bu ülke uğruna can veren onlarca şehidimizi anabilirsiniz.

7-) GÖKÇE ADA

Saros Körfezi'nde konumlanan Gökçeada, Türkiye'nin en büyük adası ve koyları, plajları, tertemiz kumsalıyla deniz tatili için oldukça ideal bir durak. Çanakkale'nin bir ilçesi olan Gökçeada'yı Çanakkale turunuza mutlaka eklemelisiniz.

8-) GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI

Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde yer alan Eceabat ilçesinin neredeyse tamamı olarak tanımlayabileceğimiz Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, kuruluş tarihi 1973 yılına dayanan; 33.000 hektarlık bir ormanlık alan olarak önümüze çıkıyor.

9-) SAAT KULESİ

Şehrin kalbinin attığı merkez bölgesinde bulunan Çanakkale Saat Kulesi, 1896 senesinde inşa edilen bir yapı ve 20 metre yüksekliğinin yanı sıra, estetik mimarisi ile dikkat çekiyor. En üst kısmında kadranlı saatin yer aldığı bu beş katlı kulenin bir de çeşmesi bulunuyor.

10-) BİGA

Çanakkale'nin en büyük ilçelerinden biri olan Biga'nın varlığı çok eski dönemlere kadar dayanmaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda Biga'nın, 12. Yüzyılda Truva Kralı An Comenen tarafından bir koloni kenti olarak kurulduğunu bilinmektedir. Günümüzde Biga, Çanakkale ilimize bağlı, 5 belde ve 107 köyü bulunan bir ilçedir.