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Üretici ile tüketici 7. ve Yerel Ürünler Şenliği’nde bir araya geliyor!

Dünya nüfusu hızla artarken insanoğlunun en temel ihtiyacı olan gıda üretimi de gittikçe artıyor. Tarımda yeni arayışlara ihtiyaç duyulmakla birlikte geleneksel yöntemlerimiz ve ata tohumlarımıza ilgi de büyüyor. ’un geniş ve orman alanlarına sahip olan yeşil ilçesi Şile de bu gelişmelere kayıtsız kalmıyor. Yerel tohumların kullanımının yaygınlaşması, geleneksel bilgilerin paylaşılması, tüketicilerde yerel tohum bilincinin oluşturulması amacıyla 7 sene önce tarafından başlatılan tohum şenliklerinin bir yenisi için İstanbul gün sayıyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 15:50
Üretici ile tüketici 7. Geleneksel Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği’nde bir araya geliyor!

YERYÜZÜ PAZARI ULUSLARARASI SLOW FOOD HAREKETİ TARAFINDAN TESCİLLİ

Uluslararası Slow Food hareketi tarafından tescillenmiş, farklı ülkelerde bulunan 71 adet Yeryüzü Pazarı'ndan birine sahip olan, gıda, tarım ve çiftçi konularındaki çalışmalarıyla öncü belediyelerden Şile Belediyesi, 1 Aralık Pazar günü 7. Geleneksel Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği ile tüketici ve üreticiyi yeniden bir araya getiriyor.

EN ÖNEMLİ AMAÇ: YEREL TOHUMLARI KORUMAK

Geleneksel Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği'nin en önemli konusu yerel tohumları koruma, çoğaltma ve toplumda farkındalık yaratmanın öncüsü olmasıdır. Şenlik boyunca ziyaretçiler geleneksel yöntemle hazırlanmış bir çok tadı deneyimleme imkanına sahip olurken, birbirinden farklı ve her yaşa hitap eden atölyelerle de keyifli anlar yaşayacaklar. Ayrıca mevsimin taze ürünlerini de satın alma şansına sahip olacaklar.

Şile'nin 57 köyünün de aktif destek vereceği şenliğe Şile ve Şile köylerinde yaşayanların yanı sıra Türkiye'nin dört bir köşesinden doğal gıda sevenler, tohum sahipleri ve meraklıları, doğa, ekoloji dernekleri ve doğal tarım ile ilgilenen herkesin katılımı bekleniyor.

Denetimli ve geleneksel tarımın Türkiye'de ki en güzel örneği olan Şile Yeryüzü Pazarı'nda buluşmak dileği ile.

Renk cümbüşü Yedigöller

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