Yok olmadan yoklayın

İklim değişikliği, fazla turist sayısı ve turistlerin neden olduğu hava ve çevre kirliliği sonrası dünyada yok olacağı söylenen ama mutlaka görülmesi gereken pek çok yer var. Örneğin Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Tac Mahal. Bembeyaz mermer duvarları renk değiştirmeye başladı bile. Ya da Seyşeller gibi doğa harikası adalar... Mercan nüfusu giderek azalıyor maalesef. Peki Venedik gerçekten gözlerimizin önünde batıyor mu? Bir ziyaretimde balıkçı tulumu ve botları ile gezmek zorunda kalmıştım. Meydana konan pazar tezgahlarının üzerinde adım atarak şehri gezebiliyorduk. Tayland'ın en güzel plajı çoktan kapandı peki ama ne zaman açılacak? Kısacası bu hafta iklim, doğa ve insan faktörü yüzünden yok olma tehlikesi ile karı karşıya kalan mekanları kaleme alıyorum. Çok geç olmadan seyahat listenize alın diye...



Seyşeller

Seyşeller'de çekilmiş fotoğrafları görüp de iç geçirmeyen kaç kişi olabilir ki! Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi en çok tercih edilen balayı destinasyonları arasında. Bizim için ise iki farklı önemi daha var. Birincisi ülkemizden buraya direkt uçuş olması. Uçuş sekiz saat sürüyor. Ve bulunduğu boylam dolayısıyla, uçak yolculuğu sonrası jet lag olmadan tatile başlıyoruz. Bir de vize istemiyor! Üstelik ada pek çok uzmana göre 50-100 yıl arasında batma tehlikesiyle karşı karşıya. Halihazırda mercanların sayısındaki azalış da adanın erozyona uğrayacağının sinyallerini veriyor gibi.



Venedik/İtalya

İtalya'nın en tarih kokan, en güzel mimariye sahip yerlerinin başında Venedik geliyor. Venedik'in en büyük ekonomisi kuşkusuz turizmden geliyor. Verilere göre yılda 20 milyon turist şehri ziyaret ediyor ve bu sayı her yıl artıyor. Hiç ziyaret etmeyenlerdenseniz Venedik'te gondol turu yapmak için elinizi çabuk tutmalısınız. Zira şehir batıyor. Venedik kanallarında su seviyesi her yıl daha fazla yükseliyor. Hatta geçen sene son 50 yılın en fazla seli yaşandı. Kimse bu enfes tarihin, mimarinin ve onca emeğin suların altında kalacağına inanmak istemiyor. Ama uzmanlar her yıl santim santim de olsa o kaçınılmaz sona yaklaşıldığını söylüyor.



Kongo Havzası

Dünyada bozulmamış en büyük tropikal yağmur ormanlarına ve sulak alana sahip Kongo Havzası, Kongo Nehri'nin Atlantik Okyanusu'ndaki Girne Körfezi'nde bitiyor. Bölge, soyu tehlike altında olan batı ova goriline ev sahipliği yapıyor. Ama kendi de tehlike altında. Araştırmalar göre 10 binden fazla bitki, binin üzerinde kuş ve 400'den fazla memeli türüne ev sahipliği yapan havzanın üçte ikisi 2100 yılına kadar tamamen yok olacak.



Galapagos Adaları

2020'de görülmesi gereken yerler listesinde yer alan Ekvator'a bağlı takımadalar Galapagos Adaları. 14 büyük ada, sekiz orta büyüklükte ada ve 40 minik adadan oluşuyor. Charles Darwin'in evrim kuramı çalışmalarına bu adalar esin kaynağı olmuş. Volkanik yapıya sahip takımada içerisinde birçok biyolojik türü de bulunduruyor. Tatilin en güzel destinasyonlarından biri daha hem çok fazla turistin ziyareti hem de ekosistemindeki tehlikeli hayvan türlerinden ötürü pek çok çevre sorunu ile karşı karşıya.



Maya Bay/Tayland

Doğanın kendini yenilemesi için Tayland'ın ünlü Maya Bay koyu süresiz kapatıldı. Turkuvaz rengi denizi, bembeyaz kumsalı, doğasıyla bugüne kadar 2 binin üzerinde filmin çekildiği eşsiz doğa yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı The Beach/Kumsal filminin de çekildiği koydan bahsediyorum. Filmin gösteriminden sonra Maya Bay'e turist ilgisi oldukça fazla olmuştu. Dünyanın dört bir tarafından meraklılar bu güzel ambiyansta tatil yapmak için koya akın etti. Günde 5 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği koy, ekolojik olarak tehlike altına girdi. Bu yüzden de doğanın kendini onarması süre alacak. İleride tekrar açılır mı ya da sonrasında yok mu olur bilinmez. Ama bu koyda denize girmek için gelişmeleri takip etmek şart. Açıldığı anda da belki bu son şansınız olabilir, göz önünde bulun

Tac Mahal/Hindistan

17. yüzyılda beyaz mermer taşlarla inşa edilen Tac Mahal Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri. Ama maalesef hava kirliliği ve yıkılma tehlikesiyle burun buruna. Bembeyaz yapı kirlilik nedeniyle önce sararmaya başladı. Ardından yer yer mermerler kahverengi ve yeşil renge bürünmeye başladı. Bunun üzerine yapının ya tamir edilme ya da yıkılma kararı alındı. Renk değişiminin endişe verici olduğunu söyleyen yetkililer mutlaka çözüm bulunması gerektiğine inanıyor. Anıtın bu renk değişiminde hava kirliliği kadar yanından akan Yamuna Nehri'nin lağıma dönüşmüş olması ve sinek nüfusunda patlama yaşanması da gerekçe gösteriliyor. Kısacası Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri daha yıkılma ve yok olma tehdidi altında. Babür İmparatoru Şah Cihan'ın 14. çocuğunu doğururken 38 yaşında ölen eşi Mümtaz Mahal adına yaptırdığı bu binayı bizzat görmek için belki de son yıllarınız.



Patagonya

"Patagonya neresiydi?" derseniz Şili ve Arjantin'in güneyinde kalan bölge. Bölgedeki buzullar birçok gezgin için cazibe merkezi. Yerleşimin çok az olduğu bir yer Patagonya... Ama başlı başına bir turizm kaynağı. Fakat son yıllarda yaşanan ilkim değişiklikleri bu bölgeyi de vurmaya başladı. Hava derecesinin yükselmesi ve yağışların azalması buzulların erimesine yol açtı. O yüzden bu uzak coğrafyadaki yerleri görüntülemek için az zamanınız kalmış olabilir.



Machu Picchu/Peru

Peru'yu ilk kez geçen sene ziyaret ettim. Bunca yıl niye gitmemişim diye de hayıflandım. Kesinlikle keşfedilmesi gereken bir coğrafya. Her şeyden önce Inka Uygarlığı'na ev sahipliği yapmış bu topraklar. Machu Picchu ise bugüne kadar çok iyi korunmuş Inka antik şehri. 7 Temmuz 2007 yılında Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olarak seçilmiş. Sonuna kadar da hak ediyor. And Dağları'nın zirvesinde, Peru'nun Cusco şehrine 88 kilometre mesafedeki şehri görünce insan gözlerine inanamıyor. Tüm dünyadan turistlerin ilgisini çekiyor Machu Picchu. Öyle ki Peru'ye gelenler önce başkent Lima'ya uğruyor ardından da genellikle soluğu Machu Piccu'da alıyor. UNESCO tarafından bölgeyi günde sadece 2 bin 500 kişi ziyaret edebilir kuralı konmuş. Ama bu rakamın dahi bölgenin sonunu getirdiği söyleniyor. Yeni kurallar getirilmezse birçok uzmana göre Inka antik şehri ile de vedalaşmak zorunda kalacağız