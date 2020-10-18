105 yıl aradan sonra sona yaklaşıldı! Dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olacak!

Çanakkale Savaşları sırasında Seddülbahir açıklarında batan İngiliz H.M.S. Majestic adlı geminin dalış turizmine açılmasına için yapılan bilimsel çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çanakkale Destanı´nın yazıldığı Gelibolu'yu açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğü projenin tamamlanmasıyla Çanakkale, dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri haline gelecek.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ DALIŞ PARKI

4.7 Milyon TL tutarındaki proje ile 105 yıl önce batan yabancı savaş gemilerinin envanterinin oluşturulmasıyla ortaya çıkacak 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı', 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı olacak.

KENDİSİ DENEYİMLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, dagıç kıyafetleri giyerek ilk kez Majestic'i yakından inceleme fırsatı buldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaşdemir, dünyanın en iyi korunmuş muharebe alanlarını bölge turizmine kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

YASAKLI BÖLGE KAPSAMINDAYDI

Çanakkale Boğazı ve boğazın çevresindeki su altında Çanakkale Savaşları ve daha sonraki tarihi süreçten kalan birden çok batık bulunduğunu anlatan, bölgenin dalış merkezi olması konusunda hızla ilerlediğini söyledi. Tamamlandığında dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri haline geleceğinin altını çizen Kaşdemir, ""Batıklar, daha önce dalışa yasak bölge kapsamında oldukları için herhangi bir şekilde sportif amaçla ya da turizm amacıyla değerlendirilemiyordu. Tarihi Alan Başkanlığı olarak suyun altında yatan hazinelerin hem turizme hem de sportif dalışlara açılması anlamında ilk adımlarımızı attık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Çanakkale Valiliğimizin ve Genelkurmay Başkanlığımızın destekleriyle batıkların olduğu alan dalışa yasak bölge olmaktan çıkarıldı." Diye konuştu.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH