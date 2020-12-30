Kütahya’nın dünyaca ünlü şifalı kaplacalarında iyileştirme çalışmaları

Kütahya'nın ilçelerinden Yoncalı'nın, şifa kaynağı olarak verdiği en güzel suların bulunduğu bir bölge olduğunu ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık,, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerine, mahalleye sahip çıktıkları için teşekkür etti.

YATIRIMCILAR KÜÇÜK PARSELLERDE YATIRIM YAPABİLECEK

Belediye Başkanı Işık "Göreve geldiğimiz günden bu yana mahallede çok ciddi hizmetlerimiz oldu. Turizm alanına giren bölgede imar tadilatı yapıldı. Büyük parsellerin, on dekardan aşağıya olmamak üzere tahsis ediyoruz. Ancak yatırımcıların daha küçük parsellere yatırım yapabileceklerdir. Mahallemizde, su sorunlarını çözüme kavuşturduk. Kanalizasyon hatları döşendi. Halen bir kısmı devam ediyor. OEDAŞ'ın elektrik hatlarını yer altına aldığı bölgede, işlemler tamamlandıktan sonra üst yapı hizmetlerimiz yapılıyor. Üst yapı tamiratlarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Tavşanlı çevre yolundan Yoncalı Kavşağı projemiz var. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzden bunların projeleri onaylandı. Yakında ihale süreci tamamlanıp inşaatına başlanacak" dedi.

İMAR PLANI ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Mahalledeki park ve bahçelerin bakımlarının yapıldığını ifade eden Başkan Işık, mahalleye bir çeşme kazandırıldığını söyledi. 90 hektarlık imar planı çalışmasının tamamlandığını belirten Işık, mahallede belediyenin diğer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.