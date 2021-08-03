Şahinkaya kanyonu turist akınına uğradı

Bakanlar Kurulu tarafından 2012 yılında Ulusal Turizm Bölgesi ve 2015 yılında ise tabiat parkı olarak ilan edilen Şahinkaya Kanyonu 2 buçuk kilometre uzunluğunda, suyun yüzeyi ile en üstteki kayanın arasındaki mesafe 300 metre ve suyun en derin mesafesi ise 105 metre. Kızılırmak üzerinde bulunan ve 1986 yılında Altınkaya Barajının yapılmasıyla kendiliğinden ortaya çıkan Şahinkaya Kanyonu Türkiye'nin en uzun ikinci doğal kanyonu olma özelliğini elinde bulunduruyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Sadık Edis, özellikle son 10 yıldır kanyonu yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda turist geldiğini söyledi. Sadık Edis, "Geçtiğimiz sene yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 220 bin civarında turist ilçemize geldi. Bu yılsonuna kadar Kanyonun etrafına restoran ve dinlenme alanları yapıyoruz. Güzel bir tanıtımla kanyonu ve ilçemizi bölgenin turizm merkezi haline getireceğiz." diye konuştu.