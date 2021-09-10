Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları ile ilgili güzel gelişme

Amasya'da Bimarhane'de düzenlenen imza törenine Vali Mustafa MASATLI, Belediye Başkanı Mehmet SARI, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan YAZGI ile protokol üyeleri katıldı.

Törende, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın sınırları ve etki alanı içerisinde tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal değerleri korumak, geliştirmek, ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak, gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak için alan yönetim planının hazırlanması ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması konularındaki işbirliğini içeren protokol, Belediye Başkanı Mehmet SARI ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan YAZGI tarafından imzalandı.

Vali MASATLI, yaptığı konuşmada, "Amasya, binlerce yıllık tarihe sahip olan ve tarihin hemen hemen her döneminden birtakım eserler barındıran bir kültür şehridir. Medeniyet ve kültür şehrine yakışanda geçmişine, tarihine, kültürüne sahip çıkmaktır" dedi.

2015 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yapılan değerlendirme sonucunda Amasya, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarlarının dünya miras geçici listesine kaydedildiğini anımsatan Vali, konuşmasında şunları ifade etti;

Kültür turizminde marka haline gelen, Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları, yanında Yalıboyu evleri, dünyaca ünlü coğrafyacı Strabon, dünyaca ünlü tıp alimi Sabuncuzade Şerefeddin Efendi, camileri, medreseleri, türbeleri, 12 şehzadesi ve 7 padişahı ile pek çok muhterem zatları ile Ferhat ve Şirin gibi pek çok tarihi ve kültürel değerleri barındırmaktadır.

Tarihi eserleri ve kültürel zenginlikleriyle Orta Karadeniz'in parlayan yıldızı Amasya, Unesco'nun Dünya Miras Listesi'ne girmeyi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle 8 bin 500 yıllık tarihiyle 14 medeniyetin tamamına ev sahipliği yapmış, tarih, kültür, sanatın buluştuğu Amasya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini adeta çağlar arası yolculuğa çıkarmaktadır.

Bu ilin güzelliklerini sadece bizim bilmemiz yetmiyor. Bizim bilmemiz ve gelecek nesle aktarmamız gerekiyor. UNESCO, dünya çapında önemli bir kuruluş. Önemli bir kitle bu oluşumu takip ediyor.

UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesi ile birlikte Amasya'mızın sorumluluğunun artacağını ve UNESCO sürecinde herkese çok önemli görev düştüğünü unutmamalıyız. Bu manada Amasya üzerine büyük bir görev almış durumdadır.

Başlangıçtan daha fazla bir gayret ve çaba gerektiren bir sürecin içerisindeyiz. Burada bütün şehre görev ve sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu herkesin paylaşması, omuzlaması gerekiyor ki Amasya'mız bunun üstesinden gelebilsin.

Bizler değerlerimize sahip çıkarak yaşayan hazinelerimizi koruyarak, kadim geçmişimiz ve kültürümüzde çok önemli yer tutan kıymetli eserlerin geleceğe aktarılmasında önemli bir görevi yerine getirmiş olacağız.

Kültürel mirasımızın korunması ve ihyasıyla ilgili vermiş oldukları talimat ve desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendiye, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri ERSOY Beye, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan YAZGI Beye teşekkür ediyor, Amasya'mızın UNESCO Dünya mirası kalıcı listesinin sözleşme imza töreninin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi

Belediye Başkanı Mehmet SARI ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan YAZGI da, konuşmalarında Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın geçici listeden daimi listeye alınması durumunun önemine ve ilimize kazanımlarına işaret ettiler.