Frig Vadisi’ne ziyaretçi akını

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde Frig Vadisi'nde çalışma ve tanıtım seferberliği başlatıldı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü, Frig Vadisi'nin merkezi, kalbi konumunda bulunuyor. Köyün içindeki oyma kaya mezarları, şapeller, kiliseler ve kaya yerleşimleri tam 3 bin yıldır ayakta duruyor.

BİNLERCE ZİYARETÇİ GELİYOR

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde Ayazini köyünde başlatılan "Frigya açık hava müzesi ve karşılama merkezi" ile "sokak sağlıklaştırma" projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Ayazini'nde Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerinin yanısıra, Roma ve Hitit eserleri de var. Bölge her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Frig Vadisi'nde ATV ve atlarla safari turları da düzenleniyor. Turlar, misafirler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

BALON TURLARI İLGİ GÖRÜYOR

Frig Vadisi'nde bulunan Emre Gölü çevresindeki "medeniyet bahçesi"'nde ise çalışmalar tamamlandı. Proje ile 35 bin metrekarelik park, seyir terasları ve bisiklet yolları yapıldı. Bölgede balon uçuşları da düzenleniyor. Yerli ve yabancı misafirler, balon turuna katılmak ve Frig Vadisi'nin eşsiz manzarasını görmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Emre Gölü'ne gidiyor.