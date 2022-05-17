Kazdağları’nda trekking için büyük yatırım

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Evciler Köyü'ndeki Kazdağları eteklerinde bulunan ve Türkiye'nin en iyi 9 trekking noktasından biri olan Ayazma Pınarı Tabiat Parkı'nın yeniden düzenlenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Proje kapsamında Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdürü Şeref Özgür, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Ak Parti Bayramiç İlçe Başkanı Sadettin Arslan, Evciler Köyü Muhtarı Gökhan Öner ve daire müdürleri bölgede incelemelerde bulundu.

DOĞASEVERLERİN UĞRAK YERİ OLACAK

Kazdağları'nın şırıl şırıl akan berrak suları, gürül gürül çağlayan şelaleleri ve muhteşem manzarasıyla sıra dışı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Çanakkale tarihi, denizi, nehirleri ve doğasıyla ülkemizin müstesna illerinden biri. Her ilçesinde farklı bir güzellikle karşılaşıyoruz. Tabii ki bize düşen görevde bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere daha güzel şekilde teslim etmek. İnşallah yapılacak olan çalışmalarla bölgemiz yürüyüş ve doğaseverlerin uğrak yerlerinden birisi haline gelecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İLK BİTKİLER KAZDAĞLARI'NDAN

21 bin 453 hektar alanın Milli Park İlan edildiği bölgede aynı zamanda, dünyada eşine az rastlanır çok zengin bir floranın da ev sahipliğini yaptığını belirten Milli Parklar Bursa Bölge Müdürü Şeref Özgür ise "Endemik bitkilerin ilk toplayıcısı Alman doğa bilimci Paul Sintenis'in ilk bitkilerini toplayarak Alman İlaç sanayinin hizmetine sunduğu Kazdağları'nda, 800'den fazla bitki florasından 32'si dünyada sadece bu bölgede bulunmakta. Eşsiz doğa güzelliklerinin yanı sıra burası endemik flora açısından ciddi bir hazine. Bu doğal güzellikleri koruyarak bölgenin gelişmesi için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

BAYRAMİÇ BARAJI'NA MESİRE ALANI

Bayramiç Kaymakamı Alper Şener ise, "İsmini, Yunan mitolojisinde Zeus'un doğduğu dağın isminden alan "İda" yani Kazdağları, mitolojide üç büyük tanrıça arasında geçen; dünyada ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yer olmasının yanı sıra aynı yarışmanın yargıcı ve Troia savaşının çıkmasına neden olan çoban Paris'in büyüdüğü yer olarak biliniyor. Bölge de keşfedilmemiş sayısız şelaleler mevcut. Turizm destinasyonlarını zenginleştirmek adına projemiz birkaç ayaktan oluşuyor. Bunlardan birincisi Bayramiç Barajı'nı bir cazibe merkezi haline getirmek. Buranın mesire alanı statüsü kazanması için Orman Genel Müdürlüğü ile gerekli protokolleri sağladık. Sarıkız Mesire alanımızda bungalov evlerin yanı sıra, yürüyüş ve spor alanları seyir terasları, restoranlar, yerel ürünler satış mağazaları inşa edeceğiz. Projelerimiz arasında Bayramiç Barajı'ndan başlayarak Ayazmaya doğru ilerleyen bir yürüyüş ve bisiklet yolu da yer alıyor. Her iki destinasyonu birbiriyle entegreli hale getirmek asıl hedefimiz. Amacımız bölgemiz halkına yeni bir ekonomik kazanç kapısı sunmak" diye konuştu.